Burbach plant Neubau für eine Offene Ganztagsschule

An der Grundschule Burbach ist der Raumbedarf für die kommenden Jahre noch gedeckt. Langfristig fehlt es für eine Ganztagsbetreuung jedoch an Ausbaumöglichkeiten.

Burbach. Der Raumbedarf für eine Offene Ganztagsschule in Burbach sei langfristig nicht gedeckt, sagt der Bürgermeister. Hier plant er einen Neubau.

Die Verwaltung will die Ganztagsbetreuung an den Grundschulen in der Gemeinde weiter ausbauen. Die Weiterentwicklung der Offenen Ganztagsschule (OGS) sei schon länger ein Thema, sagt Bürgermeister Christoph Ewers in einer Mitteilung.

Es sei wichtig, betont er, die Angebote auszubauen, um auch zukünftig den Bedürfnissen der Familien gerecht werden zu können. Auf Dauer sei mehr Platz und besser ausgestattete Räume nötig, „damit die Kinder sich außerhalb des Unterrichts auch bewegen und spielen können“, so Christoph Ewers weiter.

Burbach: Offene Ganztagsschule neben der Grundschule Hickengrund geplant

Konkret bedeutet das: Für den Standort in Niederdresselndorf ist ein Neubau für die OGS neben der Grundschule Hickengrund geplant. Rund 1,5 Millionen Euro will die Verwaltung dafür ausgeben. Auf den zwei Etagen des Neubaus mit insgesamt 240 Quadratmeter soll es fünf Gruppenräume, eine Küche und diverse Nebenräume geben, heißt es in der Mitteilung. Zuständig für die Planung ist der Fachbereich Bauen der Gemeinde.

Die Überlegungen für die Grundschule Burbach seien dagegen aufwändiger, so Bürgermeister Christoph Ewers. „In den nächsten Jahren wird nach einer Ausbaumaßnahme in Wahlbach der Bedarf noch zu decken sein.“

Bürgermeister Christoph Ewers (r.) und Fachbereichsleiter Thomas Leyener besprechen den Plan für die OGS am Standort Niederdresselndorf. Foto: Gemeinde Burbach

Raumbedarf für Offene Ganztagsschule mittel- und langfristig nicht gedeckt

Eng werde es aber spätestens, wenn der von Bund und Ländern geplante Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz realisiert werde. „Deshalb ist es wichtig, dass Verwaltung, Politik und Schule jetzt gemeinsam beginnen, zukunftsfähige Lösungen zu erarbeiten“, sagt Christoph Ewers. Um mittel- und langfristig den Raumbedarf für eine „dreizügige Grundschule mit OGS“ zu decken, fehle es dem derzeitigen Grundschulstandort in Burbach an Ausbaumöglichkeiten, teilt die Verwaltung mit.

Als eine Alternative stellte die Verwaltung dem Ausschuss für Schulen, Kultur, Sport und Soziales nun den Umbau der Hellertalschule als künftigen Standort für die Grundschule Burbach gemeinsam mit einer Offenen Ganztagsschule vor.

Aufstockung der Grundschule Burbach als „Ideenskizze“

Auch eine Aufstockung des Gebäudes werde derzeit geprüft, so Christoph Ewers. Das seien jedoch „Ideenskizzen“. Für den Bürgermeister sei es aber wichtig, „dass wir für unsere Familien und für die Schule früh genug planen“.

