Corona-Pandemie Burbacher Unternehmen spendet 1000 Masken an die AWO

Deuz/Siegen. Der AWO-Kreisverband Siegen-Wittgenstein/Olpe freut sich über 1000 Schutzmasken, die das Burbacher Unternehmen IPG Laser gespendet hat

Das Unternehmen IPG Laser GmbH aus Burbach unterstützt in der Corona-Krise den AWO-Kreisverband Siegen-Wittgenstein/Olpe mit einer Spende von insgesamt 1000 FFP2-Masken.

Diese überreichte Martina Blüming, HR Director bei IPG Laser, an Jens Hunecke, stellvertretender Geschäftsführer des AWO-Kreisverbandes. „Wir möchten im Rahmen der Covid-19 Pandemie diejenigen unterstützen, die auch in der derzeitigen Situation für die Menschen da sind, die versorgt und betreut werden müssen“, so Martina Blüming. „IPG Laser ist bereits seit einigen Jahren Kunde der AWO-Werkstätten. Mit dieser Spende möchten wir uns bei den Mitarbeitern der AWO für ihren Einsatz während der Corona-Zeit bedanken.“

AWO Siegen-Wittgenstein gut aufgestellt

Jens Hunecke nahm die Maskenspende an und betonte: „Der Schutz unserer Mitarbeitern sowie der Menschen, die wir in den Einrichtungen betreuen, hat für uns oberste Priorität. Mit seinen strengen Hygienekonzepten ist der AWO-Kreisverband sehr gut aufgestellt, die Versorgung mit Schutzausrüstung bleibt dennoch weiterhin enorm wichtig. Dass wir hier auf die Unterstützung unserer Geschäftspartner wie IPG Laser setzen können, freut uns sehr.“

