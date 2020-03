Chiptuning: Bleifuss Performance Siegen optimiert Motoren

Knapp anderthalb Stunden, dann kann der Wagen wieder auf die Straße. Wenn Dustin Kückenhoff und Christian Skarga ein Auto aufmotzen, zerlegen sie nicht den Motor oder bauen Turbos ein: Sie optimieren das Steuergerät. „Chiptuning“ heißt das in Fachkreisen – die Leistung des Motors wird auf elektronischem Wege verbessert.

In ihrer Werkstatt „Bleifuss Performance“ auf der Sieghütte in Siegen bieten Kückenhoff und Skarga außerdem die Fahrzeugveredelung durch LED-Beleuchtung an und, gewissermaßen als Unterkategorie des Chiptunings, sogenanntes Eco-Tuning. Dabei wird der Motor so eingestellt, dass er weniger Sprit verbraucht – und trotzdem mehr Leistung bringt.

Das Unternehmen

Dustin Kückenhoff und Christian Skarga haben sich auf der Schnellstraße kennengelernt. „Auf einmal habe ich neben mir einen Audi S4 gesehen“, erzählt Skarga. Nur einer mit kleinem Dieselmotor, „aber der gab Gas und war weg.“ Skarga fuhr Kückenhoff hinterher, sie trafen sich, freundeten sich an, halfen sich gegenseitig beim Basteln an ihren Autos. Und auch sonst. Irgendwann hatten sie die Idee, eine eigene Werkstatt aufzumachen. Vergangenen September wurde eröffnet.

Die Werkstatt am Sieghütter Hauptweg: Den Laden haben die beiden Autotuner komplett in Eigenleistung ausgebaut. Foto: Bleifuss Performance

Die Werkstatt ist eher eine Lounge: LED-Illumination, Sofalandschaft vor Flachbild-Fernseher mit Spielekonsole. Alles selbst renoviert und gebaut, Dustin Kückenhoff war früher auf dem Bau. Gearbeitet wird hinter bodentiefen Glasfenstern, quasi direkt am Bürgersteig und nicht hinter Rolltoren, wie in den umliegenden Werkstätten, von denen es auf der Sieghütte einige gibt. Man kennt sich natürlich; die Szene ist gut vernetzt. „Keiner klaut dem anderen was“, sagt Christian Skarga, man hilft sich gegenseitig – jeder hat halt sein Spezialgebiet. Wer sein Auto foliert haben möchte, den schicken sie zum Experten dafür.

Im Umkreis von etwa 100 Kilometern seien sie die einzige Werkstatt, die sich auf Chiptuning und LED-Veredelung spezialisiert hat, sagt Skarga, Kunden kommen aus der ganzen Region, den Nachbarkreisen, die nächsten vergleichbaren Werkstätten sind in Bonn oder Frankfurt. „Das Interesse ist groß, fürs Siegerland ist das etwas neues“, sagt der gelernte Kfz-Mechatroniker.

Chiptuning bei Bleifuss Performance Siegen

Bei modernen Autos wird viel vom Steuergerät geregelt: Einspritzung, Ladedruck, Einspritzwinkel. 20 bis 30 dieser sogenannten Kennfelder gibt es, je nach Motor, und die kann man optimieren. Ein Analysesystem wird ans Motorsteuergerät angeschlossen, über die Servicebuchse oder direkt am Gerät. „Manchmal muss man das aufmachen“, sagt Kückenhoff. „Das muss man sich selber draufschaffen, das sind hochkomplexe Geräte.“ Manche Steuergeräte haben dutzende, hunderte Pins (Kontaktstellen), über die sich die einzelnen Kennfelder verändern lassen.

Ein Chiptuning ist keineswegs nur für Sportwagen geeignet – die Kennfelder jedes Motors können optimiert werden, sagt Dustin Kückenhoff. Das gilt auch für LED-Veredelung. Foto: Bleifuss Performance

Kückenhoff ist regelmäßig unterwegs zu Seminaren, um sich fortzubilden. „Man muss sich immer wieder mit dem Thema beschäftigen.“ Chiptuning ist bei jedem Fahrzeug anders“, sagt Christian Skarga – früher wurde an der Hardware, der Mechanik gebastelt, heute geht das elektronisch. Und zwar bei allen Modellen, „von Golf TDI bis Lamborghini“, sagt Dustin Kückenhoff. „Es gibt kein Fahrzeug außer Tesla, das wir nicht chippen können.“ Und auch da werde das kommen. „Tuning hört nicht beim Verbrennermotor auf.“

Eco-Tuning bei Bleifuss Performance Siegen

Weniger Kraftstoffeinspritzung bei höherer Drehzahl. Das steigert die Leistung und verbessert das Ansprechverhalten des Motors, erklärt Skarga – bei gleicher Fahrweise ließen sich so 1,5 Liter auf 100 Kilometer einsparen. Und die Abgaswerte sind auch besser. Theoretisch kann ein rußendes Auto ohne Katalysator und Partikelfilter nach einem Eco-Tuning die Grenzwerte einhalten, erläutert der Mechaniker.

LED-Veredelung bei Bleifuss Performance Siegen

Inzwischen ist fast alles im Auto beleuchtet, meist für die Optik. Knöpfe, Instrumente, Zierleisten – überall sind LEDs. Und wo sie fehlen, kann Bleifuss Performance nachrüsten. Alles muss dazu aufgemacht werden, die Innenverkleidung raus, teilweise der Kabelbaum neu verlegt werden. Für einen Komplettumbau inklusive aller Bedienknöpfe braucht Christian Skarga zwischen zehn und 14 Arbeitsstunden – „und der ist schnell“, sagt Dustin Kückenhoff. Dafür kann man nachher das gesamte Innenlicht per Handy-App steuern.

Eher eine Lounge als eine Werkstatt: Bei Bleifuss-Performance wird ja auch weniger geschraubt als bei anderen. Foto: Bleifuss Performance

Auch Instandsetzungen bietet Bleifuss-Performance an: Wenn eine einzelne LED in einem Rücklicht defekt ist, baut der Hersteller des Wagens meist die komplette Rückleuchte aus. „Wir tauschen nur die LED“, sagt Kückenhoff, „für den Kunden viel günstiger als die ganze Rückleuchte.“

