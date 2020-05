Corona-Ausrüstung von Steiner Chemie aus Siegen für Kreuztal

Siegen/Kreuztal. In der Corona-Krise brauchen nicht nur Kommunen große Mengen Desinfektionsmittel und andere Hygieneartikel. Steiner Chemie Siegen kann liefern.

Schulen, öffentliche Gebäude, in Kürze die Kitas: Schrittweise öffnen nach dem Corona-Lockdown wieder Einrichtungen – und das stellt nicht nur Kommunen vor Probleme. Denn es müssen Sicherheitsmaßnahmen und Hygienepläne umgesetzt werden. Masken, Handschuhe, Desinfektionsmittel und dazugehörige Spender sind schwer aufzutreiben – „jetzt haben wir auf einen Schlag genug Ausrüstung für alle Gebäude, wo sie benötigt wird“, freut sich Kreuztals Bürgermeister Walter Kiß.

Möglich macht das das Siegener Unternehmen Steiner Chemie, das in der Corona-Krise kurzfristig sein Geschäftsmodell umgestellt hat und ebenso kurzfristig und auch in großen Mengen die öffentliche Hand, Unternehmen, Institutionen und auch Privatpersonen mit „Corona-Ausrüstung“ beliefern kann.

Das Siegener Unternehmen Steiner Chemie stellt Geschäftsmodell um

„Wir haben noch nie so viel organisieren müssen“, sagt Geschäftsführerin Regina Steiner. Sie leitet Steiner Chemie in zweiter Generation und hatte ihren Mitarbeitern versprochen: Keine Kurzarbeit, die Jobs sind sicher. Zu normalen Zeiten beliefert der Chemiegroßhandel vorwiegend Industriekunden, „Ferrero bis Kläranlage und alles dazwischen“, sagt Regina Steiner. Dazu gehörte natürlich auch Desinfektionsmittel, aber nicht in solchen Mengen, wie sie derzeit benötigt werden.

Was Steiner Chemie den Kunden bietet Neben einem Set zur eigenen Herstellung von Desinfektionsmittel nach WHO-Richtlinie bietet Steiner fertiges Desinfektionsmittel, Mundschutzmasken und weitere Schutz-Artikel an. Insbesondere für die wiedereröffnenden Schulen hat das Unternehmen ein komplettes Hygiene-Paket zusammengestellt, so dass diese den Anforderungen an den Infektionsschutz gerecht werden und Schüler wieder sicher zum Unterricht gehen können. Das Set beinhaltet unter anderem einen Desinfektionsmittelständer mit 500 Millilitern im Armhebelspender, 20 Liter Desinfektionsmittel im Kanister, Nitril-Handschuhe, 50 Mundschutze und ein Plexiglas-Schutzschild zur Tischaufstellung. Darüber hinaus bietet Steiner ein Desinfektionsmittel-Abo an, bei dem zu vereinbarten Terminen Nachschub geliefert wird, um den Desinfektionsschutz auf Dauer gewährleisten zu können.

Die Chemie-Experten sind beim Siegener Unternehmen vorhanden, der Betrieb wurde umstrukturiert – die behördliche Genehmigung zur Produktion von Desinfektionsmittel lag schnell vor – und der Einkauf rotierte. Ziel: Corona-Zubehör aus einer Hand. Denn wer Desinfektionsmittel braucht, benötigt auch Spender und meistens auch Handschuhe und Masken.

Kreuztaler Kommunikationsagentur kreiert Online-Shop für Steiner Chemie

Während Steiner Chemie seine Kontakte spielen ließ, um die Ausrüstung herbeizuschaffen, schuf die Kreuztaler Kommunikationsagentur C74 einen Online-Shop. „Amazon sperrt chinesische Händler so gut wie nie, deutsche gerne“, so Regina Steiners Kommentar dazu. Versucht hatten sie’s. Jedermann kann über den Firmenshop die Ausrüstung bestellen, „wir liefern innerhalb von zwei bis drei Tagen“, verspricht Steiner.

Die Technische Universität Clausthal-Zellerfeld orderte kürzlich 100 Desinfektionsspender, Steiner Chemie konnte liefern. Auch die Arbeitsämter der Städte Düsseldorf und Essen sowie die Stadt Solingen wurden bereits beliefert, Kreuztal ist einer der ersten Kommunen, die die Dienste von Steiner in Anspruch nahm.

Die Stadt Kreuztal kann ihre Gebäude mit Hygienartikeln versorgen

„Die Preisgestaltung war teilweise abenteuerlich“, erinnert sich Walter Kiß an die ersten Tage des Lockdowns, als beispielsweise Masken ein äußerst rares Gut waren – von den Lieferzeiten während der ersten Aufregung ganz zu schweigen. Die hat sich inzwischen gelegt, aber Hygienemaßnahmen gelten nach wie vor und für immer mehr Bereiche. „Der Bedarf ist auf einen Schlag sehr groß“, sagt er.

Die erste Schulöffnung für Absolventen haben die Kommunen gestemmt, demnächst sind nach den Grundschulen die Kitas an der Reihe. „Frei zugängliche Desinfektionsmittelspender möchten wir da ungern aufstellen“, meint Kiß – bei kleineren Kindern müsse man früher oder später damit rechnen, dass auch mal was ins Auge geht. Desinfektionsmittel sind ein Gefahrstoff. An Grundschulen und Kitas setzt die Stadt Kreuztal auf Pädagogik und Organisation „und das funktioniert auch sehr gut“, sagt der Bürgermeister. „Händewaschen ist wichtiger.“

20 sensorische Desinfektionsmittelspender für die Kreuztaler Schulen und Gebäude

Dennoch werden auch hier – wie in den demnächst wieder öffnenden Sportstätten – große Mengen Desinfektionsmittel, Spender und Handschuhe benötigt; für häufige Zwischenreinigungen und Flächendesinfektion gemäß der Hygienepläne. Material für die Reinigungskräfte ist nun vorhanden, an den Schulen auch im Lehrerzimmer und den Lehrertoiletten sowie bei den Hausmeistern. Insgesamt 20 sensorische Desinfektionsmittelspender nebst Inhalt hat die Stadt Kreuztal bei Steiner Chemie geordert.

Weitere Informationen und den Online-Shop gibt es im Netz auf .

