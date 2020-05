Corona: Das sind die Regeln auf Spielplätzen im Siegerland

Klettern, schaukeln, rutschen: Spielplätze im Siegerland öffnen ab heute wieder. Eine Erleichterung für Eltern und Kinder. Doch um das Risiko einer Corona-Infektion zu verringern, gelten auch hier einige Grundregeln: Begleitpersonen, die keiner Familie oder häuslichen Gemeinschaft angehören, müssen anderthalb Meter Abstand halten, wie es in der Coronaschutzverordnung des Landes NRW heißt. Außerdem können Städte und Gemeinden festlegen, wie viele Personen sich gleichzeitig auf einem Spielplatz aufhalten dürfen. Ein Überblick:

Siegen

In Siegen öffnen alle 89 städtischen Kinderspielplätze, wie das Grünflächenamt mitteilt. Sie werden vor der Öffnung von Mitarbeitern kontrolliert. Außerdem werden Hinweisschilder mit grundlegenden Informationen zu Benutzung der Spielplätze angebracht. Begleitpersonen müssen den Mindestabstand wahren, außer es sind Verwandte, Personen desselben Haushalts oder Begleiter minderjähriger und unterstützungsbedürftiger Kinder.

Mitarbeiter der Stadt Siegen kontrollieren stichprobenartig, ob die Regeln eingehalten werden, erklärt Sprecherin Sabine Schutz. Weitere Einschränkungen werden nach Entscheidung des Stabs für Außergewöhnliche Ereignisse zunächst nicht vorgenommen, das Verhalten der Besucher werde beobachtet und gegebenenfalls neu bewertet. Da der Mindestabstand auf Bolzplätzen nicht eingehalten werden kann, bleiben diese bis auf weiteres geschlossen.

Hilchenbach

Die Stadt Hilchenbach öffnet von ihren insgesamt 29 Anlagen alle Kinderspielplätze, nicht aber die Bolzplätze, den Dirt-Bike-Park, den Mehrgenerationenspielplatz, den Barfuß- und Kalorienpfad. Hinweisschilder mahnen zum Abstand halten, der städtische Ordnungsdienst will regelmäßig kontrollieren. „Das geht nur mit Eigenverantwortung“, weiß Baudezernent Michael Kleber. „Wir wollen nicht riskieren, dass die Plätze wieder geschlossen werden müssen.“

Die beiden schönsten Spielplätze bleiben übrigens zu: ausgerechnet die Anlage an der Wiesenstraße in Dahlbruch mit vielen Kindern und der Kita in der Nachbarschaft, weil dort ein Bolzplatz dazugehört – „wir suchen nach einer Lösung“, sagt Michael Kleber. Und dann der neue Ritterburg-Spielplatz in der Herrenwiese, wo das frisch eingesäte Gras erst noch ein bisschen wachsen muss. Diese Verzögerung kommt dem Baudezernenten allerdings gerade zupass: „Da würde sonst jeder hinkommen wollen“ – an Coronaschutz wäre dann nicht mehr zu denken. Ewig warten will die Stadt aber nun auch nicht mehr: Michael Kleber rechnet mit einer Eröffnung „in einem absehbaren Zeitraum.“

Netphen

Auch auf den rund 40 geöffneten Spielplätzen der Stadt Netphen gelten zunächst die Vorgaben des Land NRW. „Wir haben bis jetzt noch keine weiteren Einschränkungen hinsichtlich der Spielplatzgröße und Personenzahl getroffen“, berichtet Jörn Hoffmann, stellvertretender Leiter des städtischen Ordnungsamtes. Das könne sich aber jederzeit ändern. Nach seinen Angaben kontrollieren Mitarbeiter des Ordnungsamtes im Schichtbetrieb die öffentlich Plätze teilweise sogar bis in die Nacht.

Spielen ist wichtig für die Entwicklung der Kinder Der Kinderschutzbund Siegen-Wittgenstein begrüßt die Öffnung der Spielplätze. Die aktuelle Krise sei für Familien und Kinder eine große Herausforderung, teilt er auf Anfrage dieser Zeitung mit. Bewegung und soziale Kontakte seien nicht nur für die körperliche, sondern auch für die psychische Entwicklung von Kindern wichtig. Toben, spielen und soziale Kontakte gehörten zu den Grundbedürfnissen. Der Kinderschutzbund empfiehlt den Eltern vor dem Besuch des Spielplatzes mit den Kindern zu sprechen und ihnen mit vereinbarten Regeln und Strukturen Sicherheit zu geben.

„Wir gehen momentan davon aus, dass sich die Menschen vernünftig verhalten und es nicht zu Massenveranstaltungen kommt“, sagt Jörn Hoffmann, „wir werden das beobachten und im Zweifelsfall nachsteuern.“ Bolzplätze und der Mountainbikepark „Pumptrack“ in Dreis-Tiefenbach bleiben weiter gesperrt.

Kreuztal

Bei den Spielplatzöffnungen verzichtet die Stadt Kreuztal auf eine Begrenzung der Personenzahl. „Statt weitere Verbote auszusprechen möchte ich jeden dazu aufrufen, eigenverantwortlich darauf zu achten, dass man die eigene Gesundheit sowie die der anderen nicht gefährdet“, sagt Bürgermeister Walter Kiß. Spielplätze auf dem Gelände von Kitas und Schulen bleiben vorerst geschlossen, genau wie die Bolzplätze und die Skate- und Dirtbike-Anlage auf dem Sportcampus.

Freudenberg

Auch in Freudenberg darf wieder gespielt werden. Eltern tragen dabei die Verantwortung für sich und ihre Kinder, so die Stadt. Wenn sich bereits mehrere Menschen auf einem Kinderspielplatz aufhalten, wird empfohlen, den Ort zu meiden, weil es damit unwahrscheinlich werde, die Regeln einzuhalten.

Burbach

An den 16 Spielplätzen in Burbach verschwindet das weiß-rote Flatterband ebenfalls. Auch hier nimmt die Stadt die Eltern in die Pflicht, für die Einhaltung der Hygieneregeln und des Mindestabstands zu sorgen. Vor und nach dem Besuch des Spielplatzes sollten beispielsweise die Hände gründlich gewaschen, sowie volle Spielplätze gemieden werden, so die Stadt Burbach.

Wilnsdorf

Die Wilnsdorfer Kinder können sich auf den 21 öffentlichen Spielplätzen der Gemeinde austoben. Mitarbeiter des Bauhofes sichteten alle Spielgeräte, säuberten den Fallschutz, leerten die Mülleimer und mähten den Rasen. Damit niemand die Abstandsregeln vergisst, erinnern deutlich sichtbare Hinweise an die Vorgaben der Coronaschutzverordnung.

