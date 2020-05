Corona: Der Kleingarten als Rückzugsort für Siegener Verein

Siegen. In der Corona-Pandemie verschönert der Verein „Gartenfreunde Zum Katzenplätzchen“ in Siegen sein Gelände. Eigene Parzellen bieten Geborgenheit.

Die Kleingartenanlage „Zum Katzenplätzchen“ am Lindenberg in Siegen blüht auf: Denn die Gartenfreunde des gleichnamigen Vereins haben wieder Blumen bekommen. Zweimal im Jahr verteilt sie die Grünflächenabteilung der Stadt. Damit werden markante Plätze auf dem 35.700 Quadratmeter umfassenden Gelände auf dem Lindenberg verschönert.

An diesem Wochenende wurde wieder einmal gearbeitet - mit deutlich mehr Aufwand, als in früheren Jahren. Auch hier sorgt die Corona-Pandemie für Probleme. Einfach den Arbeitseinsatz verkünden, gehe in diesem Frühjahr nicht, erklärt Thorsten Matschinsky, Vorsitzender des „Verein der Gartenfreunde Zum Katzenplätzchen“.

Kleingartenanlage „Zum Katzenplätzchen“ in Siegen mit neuem Leiterwagen

In kleinen Gruppen sind die Naturfreunde seit Freitag tätig, um die rund 400 von der Kommune gelieferten Pflanzen in die Erde zu bringen. Allein am Freitag wurden 185 gesetzt, ein Teil ziert auch den neuen Leiterwagen, der seit diesem Frühjahr im Eingangsbereich vor dem Vereinsheim steht. „Vorher hatten wird dort einen großen Haufen“, sagt Thorsten Matschinsky, der entsprechend bepflanzt auch sehr schön ausgesehen habe. Einen Leiterwagen aufzustellen, sei aber schon lange Wunsch gewesen.

Gefunden wurde das mehr als 100 Jahre alte Exemplar schließlich in Langenaubach. Einige Vereinsmitglieder brachten das Gefährt in vielen Arbeitsstunden in eine vorzeigbare Verfassung: als Blickfang für Spaziergänger.

50 Parzellen umfasst die vor 30 Jahren eröffnete Kleingartenanlage neben der „Pfeffermühle“, dazu kommt noch ein Schaugarten. Der sei einmal in Zusammenarbeit mit den umliegenden Schulen eingerichtet worden, erzählen Matschinsky und Gartenbauberater Henner Mohr. Das Interesse sei inzwischen eingeschlafen. Dafür kümmern sich mit Wolfgang Kurzweg und Helmut Menzen nun zwei langjährige Vereinsmitglieder um das Gelände gleich oberhalb des Vereinsheimes. Interessenten und neue Mitglieder könnten dabei sehen, wie ihre Gärten möglichst aussehen sollten. „Wir haben eine lange Warteliste“, schmunzelt Vorsitzender Matschinsky.

Vielfältiges Leben auf der Kleingartenanlage „Zum Katzenplätzchen“ in Siegen

Lange Zeit hätten mehrere Parzellen leer gestanden, wären nicht zu vermieten gewesen. In einer Zeit mit unsicherer Urlaubsmöglichkeit suchten aber offenbar wieder mehr Leute nach solchen Gelegenheiten, sei das Interesse spürbar gestiegen. Trotzdem schauen sich die Verantwortlichen die Bewerber genau an. Weil es nicht darum gehe, die Gärten einfach nur so zu an den Mann oder die Frau zu bringen. „Wir möchten schon, dass die Betreffenden länger bleiben“, betont Thorsten Matschinsky. Ein kurze Anreise sei ein Vorteil. Gerade habe jemand aus Dillenburg gekündigt, „da hatte ich eigentlich von vornherein Bedenken“. Jetzt sei die Abmeldung gekommen. „Selbst aus Hilchenbach“ sei das schon schwierig mit der Anfahrt.

Das Leben in den Gärten sei vielfältig, ergänzt Henner Mohr, „von jungen Familien bis zum Rentner ist alles vertreten“. Mit dem Vereinsleben ist es aktuell natürlich auch problematisch. Aber die Kleingärtner vom Lindenberg machen das Beste daraus und haben zumindest ihre kleinen Rückzugsorte, jeweils rund 300 Quadratmeter. Das Gespräch „über den Zaun“ bleibt auch weiter möglich. Und jetzt sieht alles noch ein wenig schöner aus. Mit Dank an die Stadt und der Grünflächenabteilung.

