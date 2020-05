Corona Freudenberg: Autokino „KinoOx“ beginnt am Mittwoch

Das Autokino „KinOx“ auf dem Parkplatz der Freudenberger Diskothek Ox startet am Mittwoch, 6. Mai, mit zwei Filmen ins Programm.

Los geht es um 16.30 Uhr mit „König der Löwen“, ehe ab 20 Uhr „Bohemian Rhapsody“ zu sehen ist.

Auf dem großen Parkplatz, der 120 Fahrzeugen Platz bietet, werden wöchentlich etwa 18 Filme auf einer knapp 40 Quadratmeter großen LED-Wand gezeigt. Es gibt täglich eine Nachmittagsvorstellung mit Familienfilmen und eine Abendvorstellung für Erwachsene.

WC-Anlagen des Ox zugänglich Das Autokino soll solange betrieben werden, bis die regulären Kinos oder die Diskotheken wieder öffnen dürfen, teilen die Verantwortlichen mit. Die Zufahrt zum Gelände wird immer eine Stunde vor Vorstellungsbeginn geöffnet; zudem sind die WC-Anlagen des Ox zugänglich.

An Wochenenden kommen zusätzliche Kindervorstellungen und Spätvorstellungen dazu, heißt es seitens der Organisatoren um Ox-Betreiber Karl Quante.

Siegen-Wittgensteins Landrat ist Schirmherr

Als Schirmherr für das Autokino konnte Landrat Andreas Müller gewonnen werden, der sich spontan dazu bereit erklärte, als er von dem Projekt hörte. „Die meisten Kultur- und Kinohäuser sind ja leider immer noch geschlossen. Die Autokinos haben in letzter Zeit in ganz Deutschland als interessante und zeitgemäße Alternative überzeugt. Schön, dass wir das gemeinsam so schnell in der Region realisieren konnten“, so der Landrat.

Eines der größten Probleme, die es zu lösen galt, war die Übertragung des Kinotons über einen Kurzstreckensender direkt in die Autoradios der Fahrzeuge. Ein Sender war schnell gefunden, doch die Sendelizenz für einen solchen „Micro-Radiosender“ musste bei der Bundesnetzagentur beantragt werden. Das Genehmigungsverfahren zögere sich durch die Corona-Folgen jedoch um mehrere Wochen hinaus.

Kinoton in Freudenberg wie bei Musikfestival

Der Kinoton in Freudenberg werde über eine nun über aufwändige Line-Array-Beschallung wie bei einem Musikfestival übertragen. Erste Testdurchläufe in anderen Autokinos seien sehr gut verlaufen. Für die technische Realisierung ist die Wilnsdorfer Firma NPB-Veranstaltungstechnik verantwortlich, die auch die LED-Wand zur Verfügung stellt.

Sobald dem Autokino-Betreiber die Sendelizenz für das Radiosignal vorliege, könnten die Autokinobesucher sich die Filme in bester Audio-Qualität in ihrem eigenen Auto hören können.

Karten und Knabbereien in Freudenberg online kaufen

Die Eintrittskarten gibt es ausschließlich im Vorverkauf online auf www.kinoheld.de verfügbar. Das bedeutet zwar zusätzliche 10 Prozent Vorverkaufsgebühren für den Kinobesucher, aber durch das System von Strichcodes und QR-Codes, werde der persönliche Kontakt auf ein Minimum reduziert.

Auch müssen Getränke und Dinge wie Popcorn und Nachos online vorbestellt werden. Ein spontaner Kauf an einem Kiosk ist leider nicht erlaubt, so die Verantwortlichen. Da jedoch der Verkauf von Speisen und Getränken für ein Kino wichtig zum Überleben sind, bitten die Betreiber auch hier, reichlich von dem Online-Angebot Gebrauch zu machen.

Alle Speisen werden unter strengen Hygienevorschriften hergestellt und vorbereitet, heißt es weiter.

Alle Infos zum neuen Autokino findet man im Netz auf www.autokino-kinox.de

