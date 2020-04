Corona Freudenberg: Autokino „KinOx“ auf Ox-Disko-Parkplatz

Freudenberg. Der Betreiber der Freudenberger Diskothek Ox kündigt an, dass bald auf dem Parkplatz ein Autokino eröffnet werden soll. Der Name: KinOx.

Autokinos haben in der Corona-Krise Konjunktur – jetzt soll auch im Siegerland ein solches Angebot entstehen: Die Betreiber der Discothek Ox auf der Freudenberger Wilhelmshöhe kündigen auf ihrer Facebookseite an, dass in Kürze auf dem Parkplatz hinter dem Gebäude Filme gezeigt werden, die Besucher dann aus ihren Autos heraus sehen können. Name: „KinOx“.

Diskothek-Betreiber haben es in der Corona-Krise besonders schwer

Betreiber von Discotheken, wie beim Ox Karl Quante, haben es wegen Corona äußerst schwer – ihr komplettes Geschäftsmodell existiert nicht mehr. Nicht einmal Außer-Haus-Verkauf wie bei Gastronomen ist möglich. Das Autokino bietet hier eine Chance.

