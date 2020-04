Corona: Freudenbergerin bringt die neueste Mode ins Haus

Freudenberg. Dass ihr Laden in Freudenberg zu ist, ist für Carmen Kikillus kein Grund, keine schönen Kleidungsstücke mehr zu verkaufen.

In ihrer Kreativität sind auch die Freudenberger Kleinunternehmer zu Zeiten der Corona-Krise mit ausgefallenen Ideen für ihre Kunden da. So kam die Mode-Fachfrau Carmen Kikillus in ihrem Geschäft „Fashion-NOW“ auf die visuelle Einkaufsmöglichkeit.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Da das behördlich verordnete Lokalverbot einen Besuch der modebewussten Kunden unmöglich macht, nutzt Carmen Kikillus zwei Möglichkeiten, die Frühlingsmode an den Mann beziehungsweise an die Frau zu bringen. Mit einer Kamerafahrt über die Verkaufsständer und Regale, mit Fotos oder bei einem virtuellem Shopping-Rundgang im Geschäft können die Kunden sich das gerade entdeckte Kleidungsstück genauer ansehen.

Überraschungspaket nach Telefonberatung

Als zweites nutzt Carmen Kikillus ihren persönlichen und langjährigen Kontakt zu den Kunden. „Man kennt sich, weiß den Geschmack, kennt die Größen und weiß um die Formvorlieben Bescheid, was mir die Möglichkeit einer telefonische Beratung gibt.“ So füllen sich dann Überraschungstüten: „Ein Überraschungspaket soll deinen Corona-Tag etwas bunter werden lassen“, wirbt Carmen Kikillus. Zum Beispiel zum Frühlingsthema „Wasser “– Klassiker in Marine und Jeans, Ringelstreifen und Weiß. „Lass Dich überraschen…. und bleib Zuhause!“

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Das Corona-Newsblog aus dem Siegerland finden Sie hier.