Glückauf-Apotheke in Siegen: Junge Leute bieten an, zum Beispiel Medikamente zu besorgen, wer das derzeit nicht selbst kann, darf oder möchte.

Solidarität Corona-Hilfe: Junge helfen Alten in Kreuztal und Hilchenbach

Kreuztal/Hilchenbach. Via Facebook bieten junge Menschen aus Kreuztal und Hilchenbach Hilfe für Alte und Kranke im nördlichen Siegerland an: „Jeder braucht mal Hilfe“.

Auch im nördlichen Siegerland haben Menschen die Initiative ergriffen, die in Zeiten von Krankheit, Quarantäne und Kontaktvermeidung durch die Corona-Pandemie helfen wollen.

In der Facebook-Gruppe „Offenes Forum Hilchenbach“ hat sich Mohamad Hassan bereits am Freitagabend gemeldet. „Während draußen die Grippewelle und der Coronavirus ihr Unheil treiben und Menschen egoistisch ihre Hamstereinkäufe erledigen, biete ich hier in der Umgebung meinen älteren und/oder vorerkrankten Mitmenschen meine Hilfe an“, zum Beispiel bei Besorgungen: „Natürlich möchte ich dafür kein Geld. Jeder braucht mal Hilfe, dafür müssen wir jungen und gesunden Menschen da sein.“

Lukas Klimke aus Hilchenbach: In angespannter Lage auch fremde Hilfe wichtig

In der Facebook-Gruppe Kreuztal aktuell bietet Sevki Uzunais in Kreuztal Hilfe an: „Ich kann für euch einkaufen fahren oder euch Medikamente holen. Ich kann euch da unterstützen, wo der Coronavirus euch beeinträchtigt.“

Unter dem Motto „Gemeinsam helfen“ ist der Ortsverband Hilchenbach der Jungen Union aktiv geworden. „Wenn jemand Hilfe braucht, kann er sich an uns wenden“, sagt Sprecher Lukas Klimke. „Viele fragen zunächst bei Nachbarn, Kindern und Enkelkindern nach“, sagt der Stift Keppeler Gymnasiast. Wenn die Lage angespannter werde, werde aber auch fremde Hilfe wichtiger. Kontakt: . Wer helfen will, kann sich bei www.die-einkaufshelden.de registrieren.

