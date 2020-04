Corona in Freudenberg: Hier gibt es Abhol- und Bringdienste

Freudenberg. Vor den Feiertagen sind die Geschäfte meistens voll, was in der Corona-Zeit vermieden werden muss. In Freudenberg schaffen Lieferdienste Abhilfe

Ostern rückt näher, zu dieser Zeit sind die Geschäfte oft voll. Das muss vermieden werden, deshalb sollten Einkäufe bis zum heutigen Tag erledigt sein, dazu hatte Landrat Andreas Müller aufgerufen. Wem noch etwas fehlt oder wer gar nicht selbst kochen möchte, kann auf Lieferdienste zurückgreifen. Davon gibt es auch in Freudenberg während der Krisenzeit viele, hier finden Sie einen Überblick.

Lebensmittel

Lebensmittel Nahkauf Breidenbach bietet seinen Kunden einen Lieferservice nach Bestellung unter 02734 3201 an. Auch bei Dirk Trocha Feinkost können die Kunden ihre Bestellung telefonisch aufgeben und werden danach beliefert; 02734 435043. Die Fleischfeinkost-Firma Klaas + Pitsch nimmt die Bestellungen an den drei Standorten Niederndorf (02734 438030), Freudenberg (02734 439707) und Büschergrund (02734 478311) entgegen und stellt sie dann zur Abholung bereit. Käse & mehr wiederum hat einen Lieferservice eingerichtet, der die Bestellungen zu den Kunden bringt; 02734 439750. Die Seniorenbegleitung IhreBegleitung steht übrigens gerade in dieser Krise allen älteren Menschen unter anderem mit einem Lieferservice für ihre Einkäufe zur Verfügung. Den Kontakt gibt es unter www.ihrebegleitung.de, sowie 02734 5505977 und 0152 28750486.

Getränke

Getränke Berg in Alchen liefert nach Bestellung unter 0271 374487; www.berg-getraenke.de. Das gleiche gilt für Getränke Roth, hier kann unter 02734 7037 oder 02734 436982 angerufen werden; www.getraenke-roth.com. Die Getränke Quelle Braas liefert ebenfalls, nach Anruf unter 02734 55846. Der Wein Keller Freudenberg erfreut seine Kunden mit einem Liefer- und Abholservice, das Unternehmen ist unter den Nummern 02734 8981 und 0171 2155698 erreichbar; www.wein-keller-freudenberg.de.

Tiernahrung

Bei Tiernahrung Nollen kann das Futter für den jeweiligen Liebling unter 02734 433803 oder info@tiernahrung-nollen.de vorbestellt und abgeholt werden, Kartenzahlung ist möglich; www.tiernahrung-nollen.de/.

Gastronomie

Die Gaststätte Moritz bietet ihren Gästen die Speisen zur Abholung an, nach Vorbestellung unter 02734 7213; gaststaette-moritz@gmx.de, https://www.gaststaette-moritz-freudenberg.de. Gleiches gilt für die Gerichte im Café-Restaurant Alte Schanze in Hohenhain, Bestellungen unter 02734 8844 oder 02734 478291. Italienische Spezialitäten aus der Pizzeria Angelo werden nach vorheriger Bestellung nach Hause geliefert; 02734/4390220. Ebenso ist es beim Elena Grill, wo das Essen nach telefonischer Order unter 02734 6235 direkt vor der eigenen Haustür landet; elena-grill.eatbu.com.

Siegen und Umland Was hat geöffnet? Auch in Freudenberg gilt die allgemeine Regel: Alle Lebensmittelgeschäfte, Direktvermarktungen von landwirtschaftlichen Betrieben, Getränkemärkte, Bäckereien sowie alle Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Reinigungen und Waschsalons, Kioske und Zeitungsverkaufsstellen sowie Tierbedarfsmärkte sind grundsätzlich geöffnet. Die Wochenmärkte finden ebenfalls weiterhin statt. Wer Läden, Bäckereien, Apotheken und Gastronomiebetriebe oder dergleichen in unserer Veröffentlichung vermisst, kann uns schreiben; Anregungen und Hinweise nehmen wir jederzeit gerne entgegen: siegen.

Die Pizzeria Dall Anese liefert auch nach Bestellung unter 02734 8494 aus; www.lieferando.de/pizzeria-dall-anese. Bei der Pizzeria Donna Lisa kann das Essen hingegen nach dem Anruf abgeholt werden, 02734 47566. Der Istanbul Döner bietet seinen Kunden einen Lieferservice an, 02734 435402. Auch im PommesWerk werden die Speisen nach dem Anruf unter 02734 3411 auf die Reise geschickt.

Mode

Fashion NOW! Carmen Kikillus hat geschlossen, schickt und liefert Mode aber auf Bestellung unter 0171 6401680 aus. Es gibt zudem Überraschungspakete und nach Vereinbarung wird Ware auch wieder abgeholt; www.fashion-now.de.

Bücher

Flender hat wie alle Buchhandlungen zur Zeit geschlossen, schickt den begehrten Lesestoff aber nach Bestellung (02734 435660) zu Ihnen nach Hause, Info@buecherflender.de, http://www.buecherflender.de/. Bei Filousophie gibt es neben Büchern außerdem Schreibwaren und Geschenkartikel, die nach telefonischer Bestellung (02734 4956971) aktuell ebenfalls ausgeliefert werden; www.filousophie-freudenberg.de.

Möbel und Deko

Liebenswertes bietet - nicht nur für Osterideen - einen Liefer- und Abholservice an unter 01514 0095465 oder per Mail an: mail@liebenswertes-home.de; www.liebenswertes-home.de. Auch bei Holzwirtschaft können die Artikel aktuell telefonisch bestellt (0178 1797360) werden und kommen danach bequem ins Haus. Gleiches gilt für das Angebot von Liebe fürs Schöne, wo nach Anruf (0170 832 01 51) geliefert wird; www.liebe-fuers-schoene.de. Wohngarten Einrichtung & Lifestyle liefert ebenso nach Hause, wenn Sie unter 02734 438842 Ihre Bestellung aufgegeben haben.

Blumen

Frische Blumen gefällig? Auch in Corona-Zeiten ist das kein Problem. Blatt & Blüte nimmt Ihre Anrufe gern entgegen und liefert entweder nach Hause, oder stellt die Sachen zur Abholung bereit, 02734 433990.

Schmierstoffe

Auch die Firma Schröder Schmierstofftechnik bietet Ihren Kunden einen Abholservice nach vorheriger Bestellung unter 02734 7071 an.

