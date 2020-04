Corona in Hilchenbach: Hier Nahrung und Waren liefern lassen

Hilchenbach. In Hilchenbach stellen Gastronomie und Einzelhandel ihr Angebot in der Krisenzeit auf Bring- und Abholservice um. Wir geben einen Überblick

Das Coronavirus hat vieles verändert. Die Bürger sollen in ihren Wohnungen bleiben, Kontakte nach Möglichkeit vermeiden. Einkaufen und Arztbesuche sind aber weiterhin gestattet, Restaurants dürfen zumindest kochen und ihre Gerichte zum Abholen anbieten oder ausliefern. Das setzt wiederum voraus, dass die Händler und Betreiber auch für ihre Kunden zur Verfügung stehen. In Hilchenbach sind das sehr viele, wir stellen Ihnen das Angebot vor.

Hilchenbacher Gastronomie

Die Döner Hütte bietet ihren Kunden einen Abholservice nach telefonischer Bestellung (02733 128815) in der Zeit von 11.30 bis 22 Uhr an. Das Eiscafé Cortina in Dahlbruch hat den Sitzbereich geschlossen, verkauft aber nach wie vor über die Theke. Vorbestellungen sind zwischen 14 und 19 Uhr unter 02733 61535 möglich. Ähnlich ist es in der Filiale in Hilchenbach. Hier wird von 13 bis 19 Uhr über die Theke verkauft. Wer unter 02733 3152 anruft und für mindestens 10 Euro bestellt, bekommt sein Eis auch nach Haus geliefert.

Lieber herzhaft? Das Team von Ersteklasse Burger bietet seinen Kunden gleichfalls einen Abholservice an, jeweils von Donnerstag bis Montag zwischen 11.30 und 14 Uhr sowie 17 bis 20.30 Uhr. Die Bestellungen werden unter 02733 1241985 angenommen; www.ersteklasse-burger.de. Gutbürgerlich ist die Karte auch in diesen Zeiten im Gasthaus Pampeses, dessen Abholservice unter der Nummer 02733 8146746 von Montag bis Sonntag zwischen 11 und 13.30 Uhr sowie von 16 bis 20.30 Uhr erreichbar ist. Einen Blick auf die Karte gibt es im Web: www.pampeses.de.

Pizza und Gyros während der Coronakrise

Der Gyros Grill Pegasus offeriert seinen Kunden einen Liefer- und Abholservice, Dienstag bis Sonntag von 11 bis 24 Uhr unter 02733 2435; www.gyros-grill.de. Beim Imbiss In Time kann hingegen nur abgeholt werden, Montag bis Donnerstag von 11 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 11 bis 20.30 Uhr sowie am Sonntag zwischen 11 und 22 Uhr; Kontakt: 02733 5488513, www.in-time.beepworld.de.

Auch im Kegelsportcenter Restaurant Zum alten Bahnhof können hungrige Kunden über das 02733 3585 bestellen und ihre Speisen dann abholen, Montag bis Samstag von 11.30 bis 13.30 Uhr sowie 17.30 bis 20 Uhr; www.kegelsportcenter.de, info@kegelsportcenter.de. Die Pizzeria Ciao Italia am Hilchenbacher Markt bietet wiederum beides, einen Liefer- und Abholservice. Hier kann von Dienstag bis Sonntag zwischen 11 und 14 Uhr sowie 17 bis 22 Uhr unter 02733 8144866 bestellt werden. Die Pizzeria DaVella lässt dagegen nur abholen. Bestellungen werden Dienstag bis Sonntag zwischen 17.30 und 23 Uhr (Donnerstag und Sonntag auch 11.30 bis 14 Uhr) unter 02733 814300 notiert. Das Restaurant Dionysos nimmt die Bestellungen unter 02733 2726 immer Montag bis Sonntag von 11.30 bis 14 Uhr und von 17.30 bis 22 Uhr entgegen. Die Gerichte müssen dann abgeholt werden.

Hilchenbacher Einzelhandel

AAWN-Tech Lucke hält einen Liefer- und Abholservice vor, 0171 1790225. Die ARAL-Tankstelle hat auch in Corona-Tagen einen ganz normalen Geschäftsbetrieb. Bensberg Wohnen in Müsen bietet den Kunden einen Liefer- und Abholservice, die hauseigene Tischlerei steht für Reparaturen und Dienstleistungen zur Verfügung, 02733 69310, www.bensbergwohnen.de. Nicht nur für das nahende Ostern ist es schön, sich von Blumen Debus ein paar Dekorationstipps zu holen. Bestellungen werden per Telefon oder Email entgegengenommen, das Unternehmen liefert diese auch aus. Abholung sind nach Vereinbarung ebenfalls möglich. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr, am Samstag von 8 bis 12 Uhr; 02733 4455, www.blumen-debus.de, info@blumen-debus.de.

Wie alle anderen Buchhandlungen im Kreisgebiet hat Bücher buy eva für den Publikumsverkehr geschlossen. Bestellungen werden aber unter 02733 7420 oder E-Mail und natürlich den Onlineshop angenommen und an die Kunden ausgeliefert; www.bucherbuyeva.de, info@buecherbuyeva.de. Lust auf etwas Ungewöhnliches? Butterfly - Kunstwerk hat natürliche und fairgehandelte Kleidung sowie Kunsthandwerk aus Nepal im Angebot.

Es gibt sowohl einen Liefer- und Abholservice, als auch regulären Versand. Bestellt werden kann Montag bis Samstag von 11 bis 18 Uhr unter 02733/8110785 oder 0170 8795241, butterfly.hilchenbach@posteo.de. Citro Computer nimmt weiterhin Bestellungen über Telefon und Email an und liefert an die Kunden aus; 02733 2866777, info@citro-computer.de, www.citro-computer.de. Der kleine Konsum in Müsen bietet neben dem normalen Geschäftsbetrieb am Mittwoch und Samstag auch einen Lieferservice an; 02733 8116277.

Siegen und Umland Tagesaktueller Überblick Die Stadt Hilchenbach ruft dazu auf, das Angebot zu nutzen, um die örtlichen Betriebe in der Krisenzeit zu unterstützen. Auf der Homepage der Stadt kann eine tagesaktuelle Liste mit allen teilnehmenden Betrieben heruntergeladen werden: www.hilchenbach.de/Stadtentwicklung-Wirtschaft/Wirtschaft/Nahversorgung.

Die Futterkiste - Tiernahrung und Zubehör nimmt unter 02733 286140 oder 0177 6037511 Bestellungen an und stellt diese dann zur Abholung bereit; www.futterkiste-hilchenbach.de, Info@futterkiste-hilchenbach.de. Fahrzeugtechnik Knobel hält den Werkstattbetrieb zu den gewohnten Zeiten aufrecht; 02733 691811 oder 0171 7793393, markusknobel@aol.com. Getränke Stenger heißt die Kunden nach wie vor zu den üblichen Zeiten im Geschäft willkommen, daneben gibt es einen Lieferservice und einen Onlineshop; 02733 8551, www.getraenke-stenger.de. Auch die Ginsburg-Apotheke hat wie gewohnt geöffnet und liefert den Kunden auf Wunsch auch den Einkauf nach Hause; 02733 3110, www.ginsburg-apotheke-hilchenbach.de/.

HIRAD, der Hilchenbacher Radladen, hat das Ladengeschäft geschlossen. Die Werkstatt hingegen ist geöffnet. Reparaturen werden nach telefonischer Absprache vorgenommen. Dazu gibt es auch hier einen Liefer- und Abholservice über Telefon oder Email; 0171 9685996 (Auch WhatsApp), www.hilchenbacher-radladen.de, hirad-hilchenbacherradladen@web.de. Auch Kleb ­– Technik für die Natur hat einen Liefer- und Abholservice zur Reparatur eingerichtet, es soll keinen Kundenkontakt geben; 02733 4377, www.kleb-hilchenbach.com/. Bei LandArt Helberhausen, gibt es einen Abholservice nach der Bestellung über Telefon oder Email, 02733 2664, www.landart-helberhausen.de, jutta.weber-menn@gmx.de.

Bei Laufgut Hassler ist die orthopädische Schuhwerkstatt weiterhin geöffnet. Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr; 02733 4740 oder 0171 8261105, www.laufgut-hassler.de. Die Metzgerei Schmitt ist weiterhin zu den normalen Geschäftszeiten für die Kunden geöffnet, dazu gibt es einen Liefer- und Abholservice gerade auch für alle, ihre Wohnung nicht verlassen möchten oder sollten. Bestellen Sie telefonisch oder auf der Internetseite www.metzgerei-schmitt.info vor, geliefert wird jeweils am Folgetag zwischen 8 und 12 Uhr nach Hause. Der Weg zum täglichen Bedarf oder dem Mittagessen führt ansonsten über 02733 4449 oder metzgerei-schmitt.info.

Partyservice in Coronazeit mit Verkaufswagen unterwegs

MM Copy, der GLS-Shop hat weiterhin zu den bekannten Zeiten geöffnet; 02733 8483. Bei Nahkauf Paul kann weiterhin ganz normal eingekauft werden. Dies gilt auch für das Obst- und Gemüselädchen Müsen, wo daneben ein Lieferdienst eingerichtet ist; Dienstag, Donnerstag und Samstag, 9 bis 12 Uhr, 0176 51222551. Auch das Obst- und Gemüselädchen Schneider bietet neben der normalen Öffnung die Möglichkeit, telefonisch zu bestellen und liefern zu lassen; 02733 4476 oder 0157 38424104, benjaminfliegner93@gmx.de.

Der Partyservice Pietschmann hat seinen Verkaufswagen weiterhin in Betrieb und ist von Dienstag bis Freitag unterwegs sowie am Samstag auf dem Wochenmarkt in Dahlbruch zu finden; 02733 51280, www.partyservice-pietschmann.de/. Beim Reifendienst Klappert läuft der Werkstattbetrieb zu den üblichen Zeiten weiter; 02733 5551, www.reifendienst-klappert.de. REWE Paul öffnet die Türen zu den bekannten Zeiten und bietet zusätzlich einen Abholservice an. Die Spielzeugkiste ist mit einem Liefer- und Abholservice weiter für die Kunden da; 02733 813810, spielzeugkiste.hilchenbach@t-online.de. Die Stadt-Apotheke steht neben dem normalen Geschäftsbetrieb ebenfalls mit einem Lieferservice zu Diensten; 02733 4328, www.stadtapotheke-hilchenbach.de.

Wochenmärkte in Hilchenbach finden trotz Corona statt

Die Tabakbörse Angela Herrmann hat ganz normal geöffnet; 02733 7627. Und auch Vierhasen , die kleine südwestfälische Brennerei sorgt mit einem Lieferservice nach Bestellung per Telefon oder Email weiter für Genuss; 02733 814318, www.vierhasen.de, hp.hasenstab@web.de. Allgemein sind alle Lebensmittelgeschäfte, Direktvermarktungen von landwirtschaftlichen Betrieben, Getränkemärkte, Bäckereien sowie alle Apotheken, Sanitätshäusern, Drogerien, Tankstellen, Banken, Poststellen, Reinigungen und Waschsalons, Kioske und Zeitungsverkaufsstellen sowie Tierbedarfsmärkte geöffnet, auch Wochenmärkte finden statt.

