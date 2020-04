Corona in Kreuztal: Liefern, abholen, einkaufen in der Krise

Kreuztal. In Kreuztal gibt es in der Coronakrise ein breites Angebot an Waren und Dienstleitungen, Liefer- und Abholservices. Hier geht’s zur Übersicht.

Wie geht es weiter in Sachen Corona? Bis alle Fragen geklärt sind, gibt es hier eine Übersicht mit Gastronomen, Einzelhändlern und Dienstleistern, die derzeit in Kreuztal in vielfältiger Art weiterhin für ihre Kunden zur Verfügung stehen.

Gastronomie/Lebensmittel

Die Fleischerei Guido Bingener in der Marburger Straße 10 bietet sowohl Abholung der Menüs im Geschäft an, als auch die Auslieferung. Wer nach 12.30 Uhr zum Abholen kommt, sollte unter 02732/769 827 vorbestellen. Geöffnet ist Montag und Freitag von 8 bis 18 Uhr, Samstag von 8 bis 13 Uhr, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 8 bis 14.30 Uhr. An diesen Tagen wird nachmittags in ganz Kreuztal ausgeliefert. Bis 12 Uhr kann vorbestellt werden, das gilt auch für das restliche Sortiment; fleischerei-bingener.de.

Der Landgasthof Merje nimmt unter 02732/22 53 Bestellungen für „beliebte Merje-Klassiker“ entgegen, die danach abgeholt werden können. Geöffnet ist Freitag und Samstag von 17 bis 20.30, am Sonntag von 12 bis 14 Uhr und 17 bis 20.30; landgasthof-merje.de. Der Lieferservice Yener’s (Zum Hubensgut 10) bietet warme Speisen als Lunch und am Abend an. Nach Anruf unter 0175/3 70 60 16 wird nach Hause oder ins Unternehmen geliefert, es kann aber auch abgeholt werden: Dienstag bis Freitag 12 bis 14 Uhr und 17 bis 22 Uhr; Samstag und Sonntag von 17 bis 22 Uhr; wir-kochen-weiter.de/stadt/kreuztal/yeners.

Bei The Big Easy gibt es die Burger und Schnitzel oder Currywurst ebenfalls zur Abholung und Lieferung. Unter 02732/5 59 65 96 kann vorbestellt werden; wir-kochen-weiter.de/stadt/kreuztal/the-big-easy. Das Hotel Keller bietet einen Mittagstisch zur Selbstabholung, die Kunden können bar oder kontaktlos bezahlen, info@keller-kreuztal.de, 02732/59570; keller-kreuztal.de.

Auch im Gasthof Schausten können die Gerichte selbst abgeholt werden, Montag bis Samstag ab 16.30 Uhr, Sonntag (Mittwoch: Ruhetag) 10 bis 13 Uhr und ab 16.30 Uhr, gasthof-schausten@t-online.de, 02732/8384; www.gasthof-schausten.de. Los Gyros in Fellinghausen bietet Selbstabholung und Lieferung an, die Kunden können kontaktlos bezahlen. Zudem besteht für Menschen der Risikogruppe die Möglichkeit, ohne Aufwandsentschädigung Einkäufe erledigen zu lassen, m.suphi@me.com, 02732/2032630.

Einzelhandel

Bei La Bota gibt es nach wie vor Weine und Delikatessen, zur Selbstabholung und Lieferung, Kontaktlose Zahlung (EC, PayPal, Rechnung), info@la-bota.de, 0171/4 55 08 90; la-bota.de. Die Parfümerie Münker hat weiterhin – unter Einhaltung der behördlichen Auflagen – geöffnet, bietet den Kunden daneben Abholung nach Vorbestellung sowie Lieferservice an. Es kann kontaktlos bezahlt werden, lager@parfuemerie-muenker.de, 02732/3000; parfuemerie-muenker.de.

Die Christliche Bücherstube in Kreuztal hat geschlossen, bietet aber eine versandkostenfreie Lieferung bei Bestellung über cb-buchshop.de; kreuztal@christliche-buecherstuben.de, 02732/204306. Tharida, der Fachhandel für Stoffe und Nähzubehör, bietet den Versand von Stoffen und Nähzubehör, darunter auch kochbare Stoffe für Mundmasken, Mund-Nasen-Masken, info@tharida.de, 02732/6077703; tharida.de.

Das Spielwarengeschäft A. Saßmannshausen steht auch in Viruszeiten zur telefonischen Beratung bereit, Bestellungen werden online, telefonisch oder per WhatsApp angenommen und dann ausgeliefert, info@sassi-eichen.de, 02732/ 89 10 43. Bei Foto Münker können Fotobücher, Digitalfotos, Wandbilder, etc. online bestellt werden, die nach Hause geliefert werden, info@parfuemerie-muenker.de, 02732/590447; münker.com.

Dienstleister/Handwerk

Die Firma E. Klein Elektroanlagen GmbH & Co. KG auch in diesen Zeiten mit dem Kundendienst und für neue Elektroinstallationen zur Verfügung, info@klein-elektroanlagen.com, 02732/76 68 02-0; klein-elektroanlagen.de. Die Elektro-Böhler Nachfolger GmbH hält ihren Kundendienst ebenso aufrecht und bietet ansonsten Selbstabholung und Lieferung an, info@elektroboehler.de, 02732/76 56 50; elektroboehler.de.

Die Volksbank in Südwestfalen eG bietet digitale Beratung per Telefon, Chat und Video, info@vbinswf.de, 0271/23000; vbinswf.de. Raumdecor Vogels kommt zum Kunden, berät und montiert vor Ort. Geliefert wird kostenlos, k.vogels@raumdecor-vogels.de, 02732/2 16 45; raumdecor-vogels.de. Die Stadtbibliothek (geschlossen wird jeweils um 13 Uhr, Sonntags ist nicht geöffnet) bietet in diesen Tagen neben der Medien- und Onlineausleihe eine telefonische Verlängerung sowie die kontaktlose Rückgabe, Ausleihe und Bezahlung, bibliothek@kreuztal.de, 02732/5 14 12; stadtbibliothek-kreuztal.de.

Das TUI Reisecenter Kreuztal hat seine Geschäftsstelle geschlossen, ist aber telefonisch und per Mail erreichbar, kreuztal1@tui-reisecenter.de, 02732/2 60 39, tui-reisecenter.de/kreuztal1. Beim Steuerring Deutschland wird telefonische Beratung angeboten, ursula.gerber@steuerring.de, 02732/59 16 00; steuerring.de/arbeitnehmer-steuererklaerung/gerber/kreuztal.html. Der Intensivpflegedienst Intensomed GmbH 6 Co. KG steht zur Verfügung, info@intensomed.de, 02732/2 00 45 50; intensomed.de.

Der Biohof Scharf bietet seinen Kunden die Selbstabholung beim Hofladen „Ab-Tür“, info@biohofscharf.de, 0160/93 99 12 98; biohofscharf.de. Die Walter Schneider GmbH & Co. KG Auto und Service hat einen Hol- und Bringservice von Fahrzeugen eingerichtet, Ersatzteile können selbst abgeholt werden, kontaktlose Fahrzeugannahme, telefonische Beratung zum Fahrzeugwunsch, team-ferndorf@walter-schneider.de, 02732/5836-0; walter-schneider.de.

Die Krieger Unternehmensberatung ist am Telefon oder per Skype erreichbar, sk@beratung-krieger.de, 02732/2 64 77; krieger-sabine.de. Die Dienstleistungen bei PREDOM Nutzfahrzeuge stehen weiter zur Verfügung, bei Selbstabholung, info@predom.info, 02732/5 59 45-01; weigand-nutzfahrzeuge.de. Die psychologische Beratung Kunte kann gerade in schwierigen Zeiten kurzfristige Termine möglich machen, beratung-kunte@gmx.de, 02732/8 89 93 36; beratung-kunte.de.

