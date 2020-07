Corona in Siegen: Andersroom öffnet seine Türen wieder

Siegen. Nach der coronabedingten Zwangspause öffnet das LesBiSchwule Zentrum Andersroom, Freudenbergerstraße 67 in Siegen, wieder – mit Einschränkungen.

Unter Einhaltung der Hygieneauflagen sind die Selbsthilfegruppen, sowie der offene Jugendtreff wieder für Interessierte erreichbar, so das Andersroom Siegen.

Auch die Arbeit im und am Zentrum, wie auch das Bürogeschäft wurde wieder aufgenommen. Damit kehrt ein Stück queere Community zurück in die Szene Siegens.

Durch den coronabedingten Ausfall des internationalen Tags gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie und des Christopher Street Days bemüht sich das Andersroom umso mehr um die Sichtbarkeit von sexueller Vielfalt und Diversität von Identitäten, heißt es dazu in einer Mitteilung.

Siegener Zentrum in Zeiten sozialer Distanz wichtiger denn je

In Zeiten von Corona und sozialer Distanz sei es für lesbische, schwule, bisexuelle, trans und queeren Menschen umso wichtiger, wieder einen Ort zu haben, in dem sie sich mit Gleichgesinnten austauschen können und in dem sie sich von der alltäglichen Diskriminierung in den Familien oder im öffentlichen Raum erholen können, schreiben die Verantwortlichen.

Zu den wieder anlaufenden Selbsthilfegruppen im Zentrum zählt die 40 plus (für schwule Männer über 40 Jahren) und die Queer Peers (für Jugendliche bis 27 Jahren mit Flucht-, Rassismus- und Migrationserfahrung). Dazu kehrt die offene Kinder- und Jugendarbeit mit den Gruppen Puzzles (14 bis 24 Jahren) und Colour (16 bis 27 Jahren) zurück.

Auch die Montagskneipe (offener Kneipenabend für alle) und das Sportangebot für alle können ab Juli wieder öffnen.

Weitere Infos und die Termine der einzelnen Gruppen auf der Homepage www.andersroom.de oder bei Facebook. Bei Fragen: jugend@andersroom.de oder melanie.dietz@andersroom.de.

