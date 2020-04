Corona in Siegen: Blech5@ spielen im Lyz an Ostern online

Siegen. Die Formation Blech5@ bietet im Siegener Lyz via Livestream eine Vorpremiere ihres Programms „Ab in den Süden“ – in der Reihe „Virtueller Hut“.

Alles ist neu an diesem Ostermontag. Der Lyz-Parkplatz ist ebenso leer wie die blauen Stuhlreihen im Großen Saal des Siegener Kulturzentrums. Und das, obwohl dort sechs musikalische Hochkaräter auftreten. Stattdessen sind Kameras aufgebaut, die das Konzert live in die Wohnzimmer in aller Welt übertragen. https://www.wp.de/staedte/siegerland/corona-in-siegen-unsere-nachrichten-im-ticker-id228702479.html

Jens von Heyden, der Kultur-Büro-Leiter des Kreises Siegen-Wittgenstein, freut sich, das Ensemble Blech5@ zu einer visuellen Vorpremiere begrüßen zu können. Natürlich unter Einhaltung der gängigen Abstandsregeln auch auf der Bühne.

Im Siegener Lyz: „Das trojanische Boot“ als Auftakt

Das Programm von Blech5@ könnte kaum vielseitiger sein und zeigt vom ersten Ton an, dass Musiker eines klassischen Orchesters auch auf anderen musikalischen Feldern zu Hause sind. Der Auftakt, Leonard Pauls Ouvertüre zu „Das trojanische Boot“ kommt rassig flott und rhythmisch daher, wobei Thomas Kiess, Solotrompeter der heimischen Philharmonie, auch einen Einblick in seine Gefühlslage gibt: „Wir haben den Atem angehalten, als der gesamte Kulturbetrieb stillgelegt war.“

Geschmerzt habe das Orchester vor allem, dass damit auch das Konzert gemeinsam mit der Kantorei Siegen ausgefallen sei. Denn auf den „Elias“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy hätten sie sich besonders gefreut. Dass die Musiker das Quartett „Denn er hat seinen Engeln befohlen“ aus diesem Oratorium in ihr Programm aufgenommen haben: Ebenso passend wie wunderschön, zumal sie das Engelsquartett besonders festlich, hymnisch und unter die Haut gehend interpretieren.

Siegen und Umland Die Mitglieder von Blech5@ Mit dabei sind Thomas Kiess (Trompete), Attila Benkö (Tuba), Julian Huß (Posaune), David Friederich (Schlagzeug und Vibraphon), alle Philharmonie Südwestfalen. Michael Nassauer (Hornist und Intendant der Philharmonie). Stephan Müller (Trompeter des Musikkorps der Bundeswehr Siegburg).

Programm von McCartney bis Beethoven

Ein besonderer Gruß an Italien, das durch die Pandemie besonders gebeutelte Land, ist das Arbeiterlied „Bella Ciao“, das auch zu einem Kampflied der Widerstandskämpfer gegen den Faschismus wurde: Langsam und getragen zu Beginn nimmt es dann richtig Fahrt und damit italienische Lebensfreude auf.

So reihen sie von Schostakowitsch über John Kander bis zu den Beatles eine musikalische Perle nach der anderen aneinander zu einer bunten österlichen Halskette. Mal im Dreiviertel-Takt, mal die Atmosphäre eines Jazz-Clubs in New Orleans zaubernd. Und die erhält noch eine besondere Farbe durch den sechsten Mann im Bunde: David Friederich, Schlagzeuger der Philharmonie Südwestfalen und auch bei Blech5@ für den Rhythmus zuständig, zeigt noch andere seiner vielen Talente. Denn er zündet als Stepptänzer mit seinen metallbeschlagenen Schuhen ein Percussionsfeuerwerk der besonderen Art und entfaltet bei Claude Debussys „Das Mädchen mit dem Flachshaar“ mit dem Vibraphon engelsgleich zarte Klänge, die noch lange nachhallen.

Zugabe in Siegen: Die „Ode an die Freude“

Und irgendwann stört es nur noch ein klein wenig, dass der normalerweise rauschende Beifall, für alle Künstler so wichtig, an diesem Vormittag fast gar nicht zu hören ist. Alle haben sich nun einmal irgendwie mit der Situation arrangieren müssen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Auch Tubist Attila Benkö neben seiner musikalischen Klasse in seiner wortgewandt-witzigen Moderation: „Ich habe durch Home-Schooling in den letzten Wochen viel gelernt. Danke an den Mathe-Lehrer meiner Tochter. Wenn Corona vorbei ist, kann ich Abi machen.“

Klug gewählt ist auch die Zugabe: Statt Trauermusik die optimistische „Ode an die Freude“. Eine wundervolle Hommage an Ludwig van Beethoven, einen der Größten der Musikgeschichte, dessen 250. Geburtstag durch das Virus zwangsläufig etwas untergeht.

