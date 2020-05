Corona in Siegen: Blutspende nur noch nach Anmeldung

Siegen. Im St. Marien-Krankenhaus in Siegen kann wieder Blut gespendet werden – zum Schutz vor Corona allerdings nur nach persönlicher Terminvereinbarung,

Der DRK-Blutspendedienst bietet für die Termine im St. Marien-Krankenhaus in Siegen Reservierungen an – als Mittel gegen Warteschlangen.

Die Blutspende-Experten sind am Mittwoch und Donnerstag, 13. und 14. Mai, jeweils von 16 bis 20 Uhr im St. Marien-Krankenhaus am Kampen in Siegen anzutreffen. Auf spenderservice.net und auf terminreservierung.blutspendedienst-west.dekönnen sich die Blutspender und Blutspenderinnen jeweils bis 24 Stunden vorher ihre persönliche Wunsch-Spendezeit reservieren, schreiben die Verantwortlichen weiter.

Eine Blutspende ohne Terminreservierung ist in der Klinik in Siegen nicht oder nur im Ausnahmefall und dann mit längerer Wartezeit möglich.

Modell soll Schutz vor Corona gewährleisten

Aufgrund der sehr dynamischen Lage sei es bei den DRK-Blutspendeterminen der vergangenen Wochen zu vielen kurzfristigen Änderungen, einigen Terminausfällen und nicht zuletzt durch die Sicherheitsabstände zu langen Warteschlangen gekommen.

Die Wartezeiten an den einzelnen Stationen einer Blutspende seien ein Dauerthema unter den Rückmeldungen. Nach verschiedenen Lösungsansätzen bietet der DRK-Blutspendedienst nun mit dem Terminreservierungssystem zunächst auf die Termine im St. Marien-Krankenhaus Siegen begrenzt eine neue Möglichkeit, um den Terminablauf für die Spender und Spenderinnen deutlich zu verbessern, wie es weiter heißt.

Die Spender und Spenderinnen seien in den vergangene Tagen erneut angeschrieben worden und hätten eine Postkarte mit den Zugangsdaten erhalten, um sich eine Wunsch-Spendezeit zu reservieren. Damit werden der DRK Blutspendedienst auch den Anforderungen an die erhöhten Sicherheits- und Hygieneanforderungen in Zeiten des Coronavirus gerecht. Lange Warteschlangen würden vermieden und die Sicherheit für jeden einzelnen Spender erhöhe sich deutlich.

Zur Spende in Siegen Ausweis mitbringen

Blut spenden kann jeder ab 18 Jahren; Neuspender bis zum 68. Geburtstag. Zur Blutspende muss immer ein amtlicher Lichtbildausweis mitgebracht werden. Männer dürfen sechs Mal und Frauen vier Mal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden müssen 56 Tage liegen, betonen die Experten.

