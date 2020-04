Frauen, die Opfer (häuslicher) Gewalt werden oder aus anderen Gründen Hilfe brauchen, können sich auch in der derzeitigen Corona-Situation an den Verein „Frauen helfen Frauen“ in Siegen wenden.

Hilfe Corona in Siegen: Frauenhaus und -beratungsstelle in Betrieb

Siegen. Der Verein „Frauen helfen Frauen“ setzt in Siegen seine Arbeit auch in der Coronakrise fort. Frauen, die Opfer von Gewalt werden, bekommen Hilfe.

Frauen, die Opfer von Gewalt werden, können sich auch während der coronabedingten Einschränkungen an den Verein „Frauen helfen Frauen“ in Siegen wenden. Das betont der Verein ausdrücklich in einer Mitteilung.

„Fast täglich werden Informationen zur Problematik von Partnergewalt in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen veröffentlicht“, heißt es in dem Schreiben. Gleichzeitig könne „der Eindruck entstehen, dass es keinen Sinn macht, sich an die Frauenberatungsstelle oder das Frauenhaus zu wenden, weil beide geschlossen oder keine Schutzplätze frei sind“. Dies sei aber nicht der Fall: „Die drei Einrichtungen des Vereins stellen sich von Tag zu Tag auf die sich verändernde Situation ein.“

Frauenhaus Siegen bleibt Zufluchtsort

In der Frauenberatungsstelle und der Fachstelle Sexualisierte Gewalt werde würden momentan nur eingeschränkt Beratungen angeboten, „aber beide Stellen haben ihre telefonischen Sprechzeiten erweitert“. Neben der Gewaltschutzberatung bietet das Team weiterhin Unterstützung zu den Themen Trennung/Scheidung, Essstörungen und allgemeine Lebensberatung für Betroffene, Angehörige und Fachkräfte an. Das Frauenhaus ist auch erreichbar.

Frauenhaus: 0271/2 04 63; Frauenberatungsstelle & Fachstelle Sexualisierte Gewalt: 0271/2 18 87; online: frauenhelfenfrauen-siegen.de

