Corona in Siegen: Kaum Einschränkungen bei der Post

Siegen. Eine Postfiliale und zwei DHL-Paketshops sind wegen des Coronavirus in Siegen geschlossen. Ansonsten registriert die Post kaum Einschränkungen.

Die Post in Siegen registriert derzeit trotz Corona-Krise kaum Einschränkungen im Post- und Paketservice. Das teilt das Unternehmen mit.

In Siegen sind bis auf die Postfiliale an der Birlenbacher Hütte 12-18 sowie zwei DHL-Paketshops, die vorerst geschlossen sind, aktuell alle weiteren Service-Stellen erreichbar. Die für Mitte April geplante Neueröffnung der Partnerfiliale in Siegen-Achenbach, Wallhausenstraße 1, verzögert sich indes aufgrund der Pandemie auf unbestimmte Zeit, heißt es weiter. Kunden steht aber weiterhin die Interimsfiliale in der Achenbacher Straße zur Verfügung.

Öffnungszeiten der Siegener Filialen können variieren

In den Filialen können die Kunden zum Brief- und Paketmarken, Einschreibenmarken oder Packsets kaufen. Die Annahme von Brief- und Paketsendungen sowie Auskünfte zu Produkten und Service gehört ebenso zum Angebot. Aufgrund der dynamischen Lage, können die Öffnungszeiten in Postfilialen und Partnershops von den regulären Zeiten abweichen.

Für den kontaktlosen Paketversand und -empfang zum Schutze aller, können Kunden in Siegen zudem die Packstationen der DHL nutzen. Paketautomaten befinden sich Am Hauptmarkt, an der Frankfurter Straße sowie an der Leimbachstraße. Bereits vollständig freigemachte Briefsendungen, mit DHL-Paketmarke freigemachte Paketsendungen national und Retourenpakete nehmen die Zustellerinnen und Zusteller weiterhin entgegen direkt an der Haustür entgegen.

Aus Sicherheitsgründen ist der mobile Verkauf von Postwertzeichen und DHL-Paketmarken vorerst ausgesetzt.

Unter standorte.deutschepost.de gibt es die Möglichkeit, die nächstgelegenen Filialen inklusive Öffnungszeiten zu finden. Auch Standorte von Briefkästen und deren Leerungszeiten sowie Standorte von Packstationen und Paketshops sind dort zu ermitteln.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Das Corona-Newsblog aus dem Siegerland finden Sie hier.

Hier geht es zum Newsblog mit den aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

https://interaktiv.wp.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/#regio.