Corona in Siegen: Labor korrigiert Testergebnisse

Vier zunächst positiv gewertete Coronatests in Siegen-Wittgenstein waren offenbar nicht eindeutig. In einem Fall hat sich bereits herausgestellt, dass keine Corona-Infektion vorliegt

Siegen-Wittgenstein. Ein neuer Coronafall ist in Siegen-Wittgenstein aufgetreten. Ein Patient ist doch nicht krank, drei weitere Tests müssen wiederholt werden

Ein weiteres positives Corona-Testergebnis ist dem Kreisgesundheitsamt am Montag gemeldet worden. Eines der Labore, das die Corona-Tests für den Kreis Siegen-Wittgenstein auswertet, hat derweil nachträglich um eine Korrektur der Testergebnisse vom Wochenende gebeten.

Vier Corona-Testergebnisse in Siegen-Wittgenstein waren uneindeutig

Für Samstag und Sonntag waren von dem Labor sieben neue Coronafälle gemeldet worden. In vier Fällen waren – wie die laborinterne Qualitätskontrolle ergab – die Ergebnisse aber nicht eindeutig, so das Labor heute. In einem Fall hat sich inzwischen herausgestellt, dass das Testergebnis negativ ist. Hierbei handelt es sich um einen Mitte 60-jähriger Mann aus Wilnsdorf. In drei anderen Fällen wird der Test noch einmal wiederholt. Betroffen sind eine Frau Mitte 50 aus Kreuztal, eine Frau um die 70 aus Siegen und ein Mann Mitte 40 aus Siegen.

Bei den drei anderen steht das positive Testergebnis außer Frage. Die Mitte 30-jährige Frau aus Netphen, die rund 40- und ca. 90-jährigen Frauen aus Siegen sind alle bei der Aufnahme in ein Krankenhaus positiv getestet worden. Während die Frau aus Netphen Atembeschwerden hatte, lagen bei der 40- und der 90-Jährigen keinerlei Beschwerden vor, die auf Corona hingedeutet haben. Aus Sicht des Kreises macht dies noch einmal deutlich, dass Eingangsscreenings in den Krankenhäusern nach wie vor sinnvoll sind. In den drei positiven Fällen läuft die Ermittlung der engen Kontaktpersonen durch das Kreisgesundheitsamt.

Kreis Siegen-Wittgenstein passt Corona-Statistik an

Für das Kreisgesundheitsamt ist es das erste Mal, dass im Rahmen der Corona-Pandemie ein Labor Testergebnisse revidiert bzw. Tests wiederholen möchte. Der Kreis hat den 60-Jährigen aus Wilnsdorf wieder aus der Statistik herausgenommen. Die drei Frauen, deren Tests wiederholt werden, bleiben zunächst in der Statistik. Diese wird dann ggf. beim Vorliegen der neuen Testergebnisse angepasst.

Von der neuen Corona-Infektion ist eine Mitte 40-jährige Frau aus Kreuztal betroffen. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 314 Personen in Siegen-Wittgenstein mit dem Coronavirus infiziert. 287 sind zwischenzeitlich genesen, 19 aktuell erkrankt, acht verstorben. Neun Infizierte werden derzeit im Krankenhaus behandelt, ein Patient intensivmedizinisch.

