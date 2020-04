Corona: In Siegen Lebensmittelretter für Bedürftige gesucht

Siegen. Viele Menschen bieten in der Corona-Krise Unterstützung an. Foodsharing und SoLiNa Siegen rufen dazu auf, Lebensmittel vor dem Müll zu retten.

Foodsharing und SoLiNa Siegen rufen dazu auf, ehrenamtlicher Lebensmittelretter (nicht nur) in der Corona-Krise zu werden, um Bedürftige in Siegen unterstützen zu können und damit die Nahrungsmittel nicht verderben. Viele Menschen im Siegerland wollen helfen - aber nicht alle, die Hilfe eigentlich brauchen, akzeptieren sie auch. Zusammen mit dem Heimatverein Achenbach wollen Foodsharing und SoLiNa das ändern.

Um Interessierte in das Verteilungssystem einzuführen, bieten Foodsharing und SoLiNa Siegen am Ostersonntag, 12. April, von 16.30 bis 18.30 Uhr ein Online-Seminar (Webinar) an. Dabei werden die Funktionen der Foodsharing-Plattform erklärt für alle, die dabei helfen wollen, Lebensmittel zu retten und weiter zu verteilen.

Gesucht sind Menschen, die Lebensmittel bei den Spendern abholen und verteilen

Die Seite verfügt über eine Essenskorb-Funktion. Wer Lebensmittel übrig hat, die nicht benötigt werden, kann das dort einstellen, das wird auf einer Karte sichtbar – wer Bedarf hat, kann diesen Essenskorb in Anspruch nehmen und die Lebensmittel abholen. Und das funktioniert auch andersherum: Wer etwas braucht, kann hier eine Anfrage veröffentlichen.

Zweite Funktion ist die Organisation der Abholung von Lebensmitteln bei Spendern wie Supermärkten, Bäckereien usw. Eingestellt werden Zeiten, zu denen Lebensmittel bei den Unternehmen abgeholt werden können, wie ein Kalender. Helfer können sich hier melden. Durch eine Verknüpfung mit der Essenskorb-Funktion können die Helfer auf dem Weg vom Spender zum Fairteiler unterwegs auch Bedürftige beliefern, die ihren Bedarf vorher angekündigt haben. Auf diese Weise, so Philip Engelbutzeder von Foodsharing Siegen, hoffe man den „Scham-Faktor“ umgehen zu können.

Rechtliche Absicherung und Hygienevorschriften für Foodsharing-Lebensmittelretter

Um Lebensmittelretter auf www.foodsharing.dezu werden, muss zunächst ein Quiz absolviert werden, damit die Initiative und Helfer rechtlich abgesichert sind und um Hygienevorschriften zu verdeutlichen. Dazu gibt es auch ein Internet-Wiki (wiki.foodsharing.de), beim Webinar wird aber alles nötige erklärt.

Die Registrierung dazu ist ab sofort möglich, die Teilnahme funktioniert über den Computerbrowser ohne etwas herunterladen zu müssen auf tinyurl.com/foodsharing-solina

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Das Corona-Newsblog aus dem Siegerland finden Sie hier.

Hier geht es zum Newsblog mit den aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus.