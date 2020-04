Coronavirus Corona in Siegen: Polizei setzt Kontaktverbot durch

Wegen des Coronavirus herrscht ein strenges Kontaktverbot. Dagegen verstießen am Wochenende einige Menschen im Siegerland, die Polizei rückte aus

Kreis Siegen-Wittgenstein. Zu 21 Einsätzen rückten Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein aus, da gegen das aufgrund des Coronavirus bestehende Kontaktverbot in der Öffentlichkeit verstoßen wurde.

Zwischen Freitag, 3. April, und Sonntagmorgen mussten die Beamten in zehn Fällen Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz fertigen. In allen Fällen hielten sich mehr als zwei Personen gemeinsam in der Öffentlichkeit auf.

Einsatzanlässe gab es im gesamten Kreisgebiet. So mussten die Beamten in Siegen, Kreuztal, Neunkirchen, Hilchenbach und Bad Berleburg tätig werden.

