Corona in Siegen: Restaurants trotzen mit Bringservice Krise

Siegen. Viele Einzelhändler und Gastronomen bringen in Corona-Zeiten ihre Waren an die Haustür. Diesmal zeigen wir, was Siegener Gastronomen bieten.

„Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie zu Hause“, das ist das Motto dieser Tage und Wochen – nicht nur im Siegerland.

Für die allgemeine Gesundheit und die Verflachung der Ansteckungskurve sollen die Maßnahmen dienen. Zugleich sorgen sie aber auch für eine Verflachung der Einnahmen bei den örtlichen und regionalen Einzelhändlern. Viele von diesen versuchen daher, neue Vertriebs- und Servicemöglichkeiten zu finden, die ihnen weiterhin Umsatz ermöglichen und zugleich die Verbundenheit mit den Kunden vor Ort stärken.

Wir geben einen Einblick in das, was das Siegerland zu bieten hat, und beginnen mit den Restaurants und Lieferdiensten in Siegen.

La Manifattura, die Bio-Pizzeria, bietet ihre Pizzen, Piadine, viele Salate und frisch gebackene Pizzabrötchen mit hausgemachter Kräuterbutter auf Vorbestellung „zum Mitnehmen“ an; sie können täglich von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr (Dienstag bis Samstag) bestellt und abgeholt werden, 0271/38795114 oder post@la-manifattura.com.

Das Da Vinci in der Hinterstraße bietet einen Abhol- und Lieferservice für alle Speisen der „Speisekarte Abend“ an. Von Dienstag bis Sonntag, jeweils von 17 bis 22 Uhr, kann bestellt werden. Genaueres über die Vorgehensweise ist am Telefon zu erfragen: 0271/25004100.

Gasthaus Peun bietet Menü aus zwei bis drei Speisen

Das Schloss Stüberl im Oberen Schloss hat „vorübergehend geschlossen“, eröffnet seinen Kunden aber für Ostersonntag und -montag ein besonderes Angebot: Wer bis zum 9. April telefonisch unter

0271/31390640 oder per E-Mail an wirtshaus@schloss-stueberl-siegen.de bestellt, kann unter zwei leckeren Gerichten wählen und diese dann abholen.

Ganz neu Ende März hat der Lieferdienst Yener’s eröffnet, der unter der Nummer 0175/3706016 oder per WhatsApp „Gutbürgerliche und Internationale Köstlichkeiten“ anbietet. Geöffnet ist Dienstag bis Freitag von 12 bis 14 Uhr, sowie 17 bis 22 Uhr. Samstag und Sonntag von 17 bis 22 Uhr.

Wer jetzt die Besorgnis hegt, am Montag zu verhungern, sollte sich die Nummer vom Hotel-Gasthof Meier merken. Unter 0271/250250 kann Montag bis Freitag von 11.30 bis 14 Uhr von der Schnitzelkarte bestellt werden.

Die Metzgerei Müller hat für alle Filialen unter dem Motto „Momentan müssen wir alle auf vieles verzichten – glücklicherweise aber nicht auf Genuss!“ einen täglichen Bestellservice eröffnet. Auf der Internetseite abholen.metzger-mueller.de kann online bestellt und – sofern dies bis 11 Uhr geschieht – auch noch am gleichen Tag in der Wunschfiliale abgeholt werden.

Im Gasthaus Peun wird seit dem 21. März ein tägliches Menü aus zwei bis drei Speisen angeboten, die telefonisch, 0271/22656, bestellt und dann abgeholt werden können, „so lange der Vorrat reicht“. Aktuell sind die Öffnungszeiten Montag bis Samstag von 17 bis 21 Uhr sowie Sonntag von 12 bis 14.30 Uhr.

Bei Botan in Eiserfeld gibt’s nur Abholung

Auch die griechischen Spezialitäten des Athos sind unter der Telefonnummer 0271/2380706 zu den Öffnungszeiten, dienstags bis samstags 17 bis 20 Uhr, sonntags und an Feiertagen 11.30 bis 14.30 Uhr und 17 Uhr bis 21 Uhr für Selbstabholer weiter zu haben. Die Speisekarte kann online angeschaut werden.

Siegen und Umland Restaurants, Cafés Geschäfte Die Reihe setzen wir mit Einzelhändlern und Apotheken in Siegen fort. Wer ein Restaurant, einen Imbiss, ein Café oder ein Geschäft vermisst, kann uns gerne schreiben: siegen

Im Bariton – im Apollo-Theater, kann ebenfalls bestellt und abgeholt werden, unter der Nummer 0271/2386867, zwischen 11 und 14.30 Uhr.

Bim Käs ist unter der Nummer 0271/85506 von Mittwoch bis Sonntag für die Gäste da, zwischen 17.30 und 22 Uhr. Neben Abholung wird hier auch geliefert.

Nur Abholung gibt es bei Botan, nach Anruf unter 0271/25088440, Montag bis Sonntag, 11 bis 22 Uhr. Dienstag ist Ruhetag.

Das Gleiche gilt für Brasserie Ristorante E Piazza am Unteren Schloss, am Mittag von 12 bis 14 Uhr und abends von 18 bis 20.30 Uhr. Bestellt werden kann unter

0271/2316320.

Das Kesselhaus erwartet Ihre Bestellungen unter 0271/370145, außer dienstags jeweils von 17 bis 21 Uhr. Nur Abholung.

Gartenhaus in Weidenau bietet Auswahl aus Karte

Auch im Eulenspiegel können die hungrigen Kunden nach Vorbestellung unter 0271/46266 ihre Gerichte selbst abholen. Geöffnet ist täglich von 17 bis 20 Uhr.

Bei Frittenglück kann täglich außer Montag bestellt werden: 0271/80919144. Von Dienstag bis Donnerstag müssen die Kunden ihre gebratenen Kartoffeln zwischen 11.30 und 19.30 Uhr selbst abholen. Freitag bis Sonntag wird am Abend auch geliefert.

Das Gartenhaus bietet seine Produkte zum Mitnehmen: den Mittagstisch montags bis freitags von 12 bis 14 Uhr und mittwochs bis sonntags von 17.30 bis 20.30 Uhr eine Auswahl aus der Karte. Die Bestellungen müssen jeweils zwischen 11.30 und 13.30 Uhr sowie zwischen 17 und 20 Uhr telefonisch aufgegeben werden, 0271/72030. Die Gerichte stehen zum Abholen bereit: www.gartenhaus-siegen.de.

Auch gegen Abholung wird bei Gründel’s weitergekocht. Bestellungen unter 0271/81321, donnerstags bis montags von 17 bis 20.30 Uhr, sonntags zusätzlich 11.30 bis 14 Uhr.

Hinz & Kunst im Lyz ist unter der Nummer 0271/49938699 zu erreichen. Die Kunden können von 11 bis 13.45 Uhr telefonisch vorbestellen. Die Gerichte stehen dann zur gewünschten Abholzeit von 12 bis 14 Uhr bereit.

Exotisches in Siegens Mitte

Vom Mahlzeit wird neben Abholung auch eine Lieferung angeboten. Bestellt werden kann unter 0271/381509, Montag und Dienstag von 11.30 bis 21 Uhr, Donnerstag und Freitag von 11.30 bis 21 Uhr, Samstag 12 bis 19 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Wer auch in der Krise seine exotischen Gerichte nicht selbst kochen möchte, das Namaste India nimmt täglich von 16.30 bis 21 Uhr Bestellungen entgegen, 0271/2346190, die dann am Markt 47-49 abgeholt werden können.

Gleiches gilt für das Swagat in der Sandstraße in Siegens Mitte: 0271/38456411. Geliefert wird ebenfalls nicht.

In der Pfeffermühle kann von Montag bis Freitag, 17 bis 20 Uhr unter 0271/230520 bestellt und danach abgeholt werden.

In Tommis Restaurant nimmt das Personal die Bestellungen unter 0271/359030 entgegen. Abholung Freitag, Samstag, Sonntag zwischen 18 und 21 Uhr; Vorbestellung bis 16 Uhr. Und am Sonntag von 11.30 bis 13.30 Uhr; Vorbestellung bis 10 Uhr.

Casa’s: Klassiker in Weidenau

Das Divan-Restaurant in der Weidenauer Einkaufszone ist von 16 bis 21 Uhr geöffnet und liefert auch nach Hause: www.divanrestaurant.de, 0271/74119606.

Das vietnamesische Restaurant An Di nebenan liefert oder lässt mitnehmen: 0271/2384617.

Der Klassiker in Weidenau: Casa’s Pizza – mit Homeservice: www.casas-pizza.de , 0271/3300112.

Das Café Römer in Geisweid bleibt geschlossen, allerdings können Kuchen und Mittagessen mitgenommen werden, es wird auch nach Hause geliefert: 0271/81045.

Dorothee Paetzolds Imbissstube in Geisweid bietet ihre Waren täglich von 12 bis 15 Uhr zum Mitnehmen an.

Tuana Döner in Geisweid verkauft am Fenster und liefert: 0271/86183.

Hafer Back liefert ebenfalls ins Homeoffice: 0151/75072203.

