In drei weiteren Kitas kann Gruppentrennung garantiert werden, daher müssen zunächst auch nur Teilgruppen zuhause bleiben (Symbolbild).

Corona-Pandemie Corona in Siegen und Umland: Am Dienstag noch 68 Infizierte

Siegen-Wittgenstein. Vorsorglich bleiben nach Symptomen oder wegen Kontaktpersonen drei Kitas in Siegen-Wittgenstein geschlossen, bis Corona-Testergebnisse da sind.

Am Dienstag, 25. August, sind im Kreisgesundheitsamt vier positive Corona-Testergebnisse eingegangen: zwei Personen aus Siegen (Kind und Frau Anfang 20), ein Mann Ende 80 aus Bad Laasphe und eine Frau Ende 70 aus Burbach. Zwei Personen wurden im Krankenhaus positiv getestet, zwei weitere standen in Kontakt zu einem bekannten Covid-19-Fall.

Elf Personen wurden als genesen aus der Überwachung des Kreisgesundheitsamts entlassen: Vier aus Siegen (Kind, zwei Jugendliche, Mann Mitte 70), drei Männer aus Freudenberg (Anfang 50, Ende 50, Mitte 40), ein Kind und eine Frau Anfang 20 aus Kreuztal, ein Jugendlicher aus Wilnsdorf und eine Frau Anfang 50 aus Burbach. Aktuell infiziert sind 68 Personen, zwei werden im Krankenhaus behandelt.

Entwarnung für den Kindergarten Wirbelwind in Siegen: Alle Corona-Tests negativ

Entwarnung gibt es für den Evangelischen Kindergarten Wirbelwind in Siegen: Alle Corona-Tests waren negativ, die Einrichtung kann wieder öffnen. Vorsorglich wurden im Rahmen der Kontaktverfolgung am Dienstag Kinder und Erzieher verschiedener Einrichtungen nach Hause geschickt, weil es in den Kitas Kontaktpersonen zu Corona-Fällen oder gehäuft Symptome gab.

Geschlossen bleiben daher bis die Testergebnisse vorliegen der Kindergarten „Unterm Sternenhimmel“ (Holzhausen), die Ev. Kita „Sterntaler“ (Würgendorf) und der Kindergarten „Kunterbunt“ (Anzhausen). Teilgruppen – Gruppentrennung konnte garantiert werden – mussten nach Hause in der Ev. Kita „Melanchthonhaus“ (Siegen, nur Ü3-Gruppe), Ev. Kindergarten „Meisenhaus“ (Rinsdorf) und Ev. Kindergarten „Abenteuerland“ (Eisern).

