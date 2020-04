Corona in Siegen-Wittgenstein: Alle Apotheken liefern auch

Siegen. Lieferservices gehören für die meisten Apotheken schon lange zum Standard, so Dr. Gero von Fircks, Sprecher der Apotheken in Siegen-Wittgenstein.

Das Thema Lieferservice von Händlern und Dienstleistern dürfte auch in den kommenden Tagen wichtig bleiben – nicht alle Geschäfte wollen oder dürfen in der Corona-Krise öffnen, auch mit den ab Montag gültigen Änderungen nicht. Abhol- und Lieferservices bleiben aktuell. Für den Sprecher der Apotheken in Siegen-Wittgenstein, Dr. Gero von Fircks, ist es wichtig, auf diesen Aspekt gerade für seine Branche noch einmal hinzuweisen.

Der Lieferservice der Apotheken in Siegen-Wittgenstein

Vor allem auch, weil der Lieferservice für die meisten Apotheken schon seit langer Zeit zum Standard gehöre, betont der Vertrauensapotheker des Kreises Siegen-Wittgenstein im Gespräch mit dieser Zeitung. „Mindestens zehn Jahre, wir selbst machen es wohl sogar schon 15 Jahre“, stellt der Eigentümer der Käner Apotheke zum Marienbörnchen fest.

Siegen und Umland Erhöhtes Aufkommen Die Lieferservices der Apotheken im Kreisgebiet würden dieser Tage auch verstärkt nachgefragt, bestätigt Dr. Gero von Fircks. Genaue Zahlen könne er nicht liefern, „aber ich denke schon, dass es sich um 30 bis 50 Prozent verstärkt hat“. Was ja auch im Sinne der Politik sei – die Menschen sollen zu Hause bleiben..

Er „fürchte ein wenig“, dass der Eindruck entstehen könnte, nur gewisse Apotheken böten diesen Dienst – in unterschiedlichem Umfang – an: „Aber die Kunden können sich wirklich überall an ihren Apotheker im Nahbereich wenden und diesen Service nachfragen.“

Die rechtliche Situation in den Apotheken in Siegen-Wittgenstein

Dabei helfe der Branche eine Lockerung der Vorschriften seitens der Krankenkassen. Normalerweise habe jede Kasse Verträge mit bestimmten Herstellern, aus deren Kontingent der Apotheker dann die Rezepte bediene.

Dr. Gero von Fircks Foto: privat

Sei das entsprechende Produkt gerade nicht vorrätig, „und wir haben ja durchaus mit Lieferengpässen zu tun“, müsse der Kunde vertröstet werden. Um den Menschen in diesen Tagen aber den mehrfachen Besuch oder diverse Lieferungen zu ersparen, sei diese Regelung nun ausgesetzt worden.

Die Schutzmaßnahmen der Apotheken in Siegen-Wittgenstein

Weniger Menschen im Geschäft bedeuten gleichzeitig mehr Zeit und Aufwand für Lieferungen, erklärt der Vertrauensapotheker weiter. Da gehe es nicht zuletzt um den Schutz der Boten, etwa mit Handschuhen oder Masken. In der Apotheke werde nach Möglichkeit um Kartenzahlung gebeten.

Bei den Lieferungen „machen wir den Preis zum Beispiel am Telefon aus. Der Bote legt die Tüte vor die Tür und nimmt einen Briefumschlag mit dem Geld mit“. Sicher bestehe auch ein Risiko darin, dass Tüte, Geld und Umschlag vorher mit den Händen berührt worden seien. Aber dies sei doch geringer, als bei direktem Kontakt, findet Dr. Gero von Fircks.

Die Sache mit den Masken in den Apotheken in Siegen-Wittgenstein

Stichwort Masken. Wie steht es da mit der Verfügbarkeit? Schwierig, sagt der Apotheker – wenig überraschend. Der Markt sei leer, zum Teil habe er deutlich überhöhte Preise zahlen müssen, die er umgekehrt seinen Kunden bedauerlicherweise nicht ersparen könne.

Aber: Die hochwertigen medizinischen Masken seien eigentlich nur für wenige Risikogruppen wichtig, „etwa für einen Patienten, der zu einer Chemotherapie und dann warten muss“. Entsprechend habe er solche Masken nur in überschaubarer und notwendiger Stückzahl besorgt. Für den privaten Einkauf und den täglichen Schutz reichten letztlich auch einfache oder selbstgemachte Exemplare.

