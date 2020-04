Corona in Wilnsdorf: Bring- und Abholservices im Überblick

Wilnsdorf. In Wilnsdorf gibt es während der Coronakrise eine Vielzahl von Hol- und Lieferservices in unterschiedlichen Bereichen. Auch Läden sind noch offen.

Wie alle Kommunen im Kreis Siegen-Wittgenstein hat auch Wilnsdorf in der aktuellen Ausnahmesituation die sprichwörtlichen „Ärmel hochgekrempelt“ und die Bürger mit Informationen und Angeboten versorgt, um die Zeit möglichst unproblematisch bewältigen zu können. Dazu zählen natürlich jene Unternehmen aus Gastronomie und Handel, die ihre Dienstleistungen trotz erschwerter Umstände aufrechterhalten und die Öfen weiter heizen. Einige Angebote bestanden schon, andere sind spontan und neu eingerichtet worden. https://www.wp.de/staedte/siegerland/corona-in-siegen-unsere-nachrichten-im-ticker-id228702479.html

Gastronomie in Wilnsdorf

Dazu gehört das Restaurant Sascha’s Kochschmiede in Wilnsdorf. Hier gibt es eine Außer-Haus-Karte mit bis zu 25 Prozent Rabatt (Bestellung nur telefonisch unter 02739/4776760 von 11 bis 15 Uhr und 17 bis 20 Uhr; Abholung: 11.30 bis 14.30 Uhr und 17.30 bis 20 Uhr); www.saschas-kochschmiede.de. Das Restaurant Sole Mio bietet ebenfalls einen Abholservice an. Die Bestellung ist auch hier nur telefonisch unter 02739/2719 möglich; Geöffnet ist von 12 bis 21.30 Uhr; sole-mio.com.

In der Pizzeria Torino gibt es sowohl einen Außer-Haus-Verkauf als auch einen Lieferservice. Bestellungen werden telefonisch unter 02739/4206 angenommen; geliefert wird von 11.30 bis 14 Uhr und 17.30 bis 21.30 Uhr; www.torino-online.eu. Die Pizzeria Pizzami 3 kocht auch weiter, mit Außer-Haus-Verkauf und Lieferservice (Bestellung telefonisch unter 02739/6018; geöffnet ist von 17 bis 21Uhr. Die Gaststätte MAXI Autohof hat einen Abholservice für ausgewählte Gerichte zwischen 11 und 23 Uhr eingerichtet (Vorbestellung telefonisch unter: 02739/403390); www.maxi-autohof.de/standorte/wilnsdorf/.

In der Gaststätte Eremitage in Niederdielfen gibt es einen Außer-Haus-Verkauf, Vorbestellung telefonisch unter: 0271/392855; Öffnungszeiten: 12 bis 19 Uhr. Nach telefonischer Bestellung können auch im Dielfer Grill, Niederdielfen, Gerichte abgeholt werden; 0271/31921568. Die Pizzeria Venezia, Niederdielfen, bietet gleichfalls beides an, Außer-Haus-Verkauf und Lieferservice (Bestellung telefonisch unter 0271/2330972; Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10 bis 21.30 Uhr, Samstag und Sonntag 12.30 bis 21.30 Uhr.

Damit in Rudersdorf niemand hungern muss, wird auch seitens Ristorante & Pizzeria Firenze ein Außer-Haus-Verkauf und Lieferservice offeriert; Bestellung telefonisch unter: 02737/2269125; Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 11.30 bis 14 Uhr und 17 bis 22 Uhr; www.firenze-rudersdorf.de.Gleiches gilt für das Grill & Pizzahaus in Wilgersdorf: Außer-Haus-Verkauf und Lieferservice (Bestellung telefonisch unter 02739/875865; Öffnungszeiten: 11 bis 22 Uhr). Das AMO Kebab Haus in Rudersdorf hat auch den Doppelservice (Außer-Haus-Verkauf und Lieferservice); Bestellung unter 02737/229349; Öffnungszeiten sind Dienstag bis Sonntag 11 bis 22 Uhr.

Im Landhaus Wildfein, Oberdielfen, gibt es einen Abholservice mit Wochenkarte (Bestellung telefonisch unter 02739/1351 oder 0151/23885232). Das Picco Bello in Anzhausen hat wiederum Abhol- und Lieferservice im Angebot (Bestellungen unter 02737/2262090 oder 0172/8988768; Bestellannahme Dienstag bis Sonntag 11 bis 14 Uhr und 17 bis 21 Uhr).

Lebensmittel in Wilnsdorf

Im Harnischmacher Früchteeck, Wilnsdorf ist eine telefonische Vorbestellung möglich unter: 02739/4530; Abholung vor Ort; Lieferservice auf Anfrage; der Laden weiterhin geöffnet. In der V ernasch.bar gibt es einen Außer-Haus-Verkauf; Telefonische Vorbestellungen möglich unter 02735/ 65666840, Abholung in der Wilnsdorfer Filiale (Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, am Samstag von 8.30 bis 16 Uhr und am Sonntag von 13.30 bis 16.30 Uhr); www.dasnaschwerk.de/stores.

Die Bäckerei Hafer-Back steht mit Außer-Haus-Verkauf und Lieferservice für die Kunden bereit, Bestellschluss täglich 18 Uhr, Lieferung am Folgetag bis 12 Uhr; Bestellannahme per Telefon und Whatsapp (0151/75072203) oder per E-Mail (lieferservice@hafer-back.de); www.hafer-back.de/startseite. Bei der Fleischerei Weller in Niederdielfen wird ebenso zweigleisig gefahren, mit Außer-Haus-Verkauf und Lieferservice; Bestellung telefonisch unter 0271/501070 (Lieferung im Laufe des Tages); www.fleischereiweller.de.

Verschiedene Branchen in Wilnsdorf

Hermann Optik hat das Geschäft weiterhin geöffnet und bietet daneben Versand und Lieferservice (Bestellung telefonisch unter: 02739/891228); www.hermann-optik.com. In der Boutique Celine können Sie dieser Tage online bestellen und nach Hause liefern lassen (im Umkreis von 15 Kilometern liefert die Boutique innerhalb von 24 Stunden persönlich aus); www.celinestilleben.de.

Die Parfümerie Münker hat aufgrund ihres Drogeriesortiments weiterhin geöffnet, liefert aber auch an die Kunden aus: Bestellannahme per Telefon (02732/3000) oder per E-Mail (lager@parfuemerie-muenker.de); www.parfuemerie-muenker.de. Im digitalen Schaufenster von Klein, Shoes & More können unter www.sabu.de/KLEIN-Wilnsdorf Schuhe zur Abholung reserviert werden; alternativ gibt es auch einen Lieferservice nach Hause; www.klein-shoesandmore.de.

Das MM-Beauty-Service-Kosmetikstudio von Maria Manderbach in Wilnsdorf bietet einen Außer-Haus-Verkauf, Lieferservice und Versandmöglichkeit, Abholung vor Ort, Bestellung ist telefonisch möglich unter: 02739/47188. Amelie in Niederdielfen nimmt Bestellungen per Telefon oder per Facebook an; Abholung vor der Filiale, 0271/390811. Im Blumenladen Hydro Partner in Niederdielfen können Blumensträuße und andere Angebote in eingeschränkter Form telefonisch bestellt werden, unter 0179/6760654. Die DekoWerkstatt Christel Prier in Wilnsdorf hat einen Lieferservice für Blumen und Dekorationen für besondere Anlässe eingerichtet, Bestellungen telefonisch oder per E-Mail an christel.prier@freenet.de, 02739/ 470524 oder mobil unter 0163/ 6398101.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Das Corona-Newsblog aus dem Siegerland finden Sie hier.

Hier geht es zum Newsblog mit den aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

https://interaktiv.wp.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/#regio.