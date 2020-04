Corona: Jugendtreff Wilnsdorf digital bei Discord nachgebaut

Seit Mitte März hat der Jugendtreff Wilnsdorf keine Besucher gesehen. Das gilt zumindest für den analogen Standort. Denn in der digitalen Variante des „JuWi“ herrscht reges Kommen und Gehen. „Wir haben uns gedacht: Wenn der Jugendtreff geschlossen hat, bringen wir ihn eben zu den Jugendlichen nach Hause“, berichtet Leiterin Sarah Baltrock. „Deshalb haben wir unsere gemeinsamen Treffen jetzt ins Netz verlegt.“

Der virtuelle Jugendtreff Wilnsdorf bei Discord

Möglich macht das die App Discord, die viele Jugendliche ohnehin schon nutzen. Über die App hat Jugendtreff-Stammbesucher Jannik Witsch einen eigenen JuWi-Server eingerichtet, der über einen Einladungslink zu erreichen ist.

Wer den Online-Jugendtreff betritt, findet sich gewissermaßen in vertrauter Umgebung wieder: Denn der 15-Jährige hat sogar die verschiedenen Räumlichkeiten des JuWi virtuell erschaffen. Fast wie im wahren Leben können sich die Teilnehmer zwischen Küche, Sitzecke, Billardraum und Büro virtuell hin und her bewegen.

Die Funktionen des virtuellen Jugendtreffs Wilnsdorf

Dabei hat jeder Raum besondere Eigenschaften. In der Sitzecke oder im Billardraum beispielsweise können die Jugendlichen mit den anderen plaudern, lachen und über einen Musikbot auch gemeinsam Musik hören. Im Büro können Gespräche „unter vier Augen“ geführt werden, da sich hier nur zwei Personen gleichzeitig aufhalten können.

Für den Fall, dass sich ein Nutzer mal kurz vom Bildschirm entfernt, gibt es sogar eine virtuelle Toilette; hier wird das Mikrofon automatisch stummgeschaltet. „Ich finde es toll, was unser IT-Profi Jannik da auf die Beine gestellt hat“, zeigt sich Sarah Baltrock begeistert. „Er hat es geschafft, den JuWi-Besuchern den Treff nach Hause zu bringen.“

Die Betreuung im virtuellen Jugendtreff Wilnsdorf

Der Online-Jugendtreff öffnet seine virtuellen Türen montags, dienstags, donnerstags und freitags von 15 bis 21 Uhr. Zu diesen Zeiten ist auch immer eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des Jugendtreffs als Administrator mit dabei.

Sie nehmen am Online-Geschehen teil, helfen bei den Hausaufgaben und stehen für (Einzel-)Gespräche bereit. Wenn die Administratoren die App verlassen, werden alle Räume geschlossen. So kann kein unbeaufsichtigter Zugang entstehen.

Das Zwischenfazit nach den ersten Online-Öffnungszeiten

Sarah Baltrock ist nach den ersten Online-Öffnungszeiten rundum zufrieden: „Das Angebot kommt bei den Jugendlichen super an“, so die Diplom-Pädagogin, „wir können unsere normalen Öffnungszeiten in vollem Umfang erhalten und es sind sogar schon neue Besucher dazu gekommen.“ Auch der fachliche Austausch zwischen den Jugendtreffleitern aus dem gesamten Kreisgebiet erfolgt zurzeit über Discord.

Bei den gemeinsamen Online-Meetings ist zudem ein Videoprojekt entstanden, das auf der Facebook-Seite und dem Instagram-Profil des JuWi zu sehen ist. „Unser Video soll noch einmal verdeutlichen, wie wichtig es ist, in der aktuellen Situation zuhause zu bleiben“, sagt Baltrock. Trotzdem sollen die Jugendlichen weiterhin zusammenhalten und den Kontakt zu Freunden aufrechterhalten. „Wenn sie schon räumlich getrennt sind, können sie sich wenigstens im Online-Jugendtreff verabreden und dort zusammen ihre Freizeit verbringen.“

Der Zugang zum virtuellen Jugendtreff Wilnsdorf

Jugendliche, die gerne am Online-Jugendtreff teilnehmen möchten, können eine Nachricht direkt über Discord an Sarah_JuWi#3046 schreiben. Daraufhin bekommen sie einen Einladungslink für den JuWi-Server zugeschickt.

Aktuelle Informationen über den Jugendtreff Wilnsdorf sind auf dessen Facebook-Seite und Instagram-Profil sowie unter www.wilnsdorf.de/jugendtreff-wilnsdorf zu finden.

Die anderen Jugendtreffs im Siegerland: Austausch in Netphen

Seit dem 16. März sind auch die Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Netphen davon betroffen, ihre Einrichtungen zu schließen. Schon seit ein paar Jahren gibt es einen engen Kontakt und Austausch zwischen den Netphener Jugendtreffs. Somit haben sich die Leitungen, des CAJ Jugendtreffs Checkpoint Netphen, die Jugendfreizeitstätte „KOT-Dreisbe“ und die Jugendfreizeitstätte Irmgarteichen auch jetzt gemeinsam Gedanken gemacht, welche kreativen Angebote man in Zeiten von Corona machen kann. Auch mit den weiteren Jugendtreffs im Kreisgebiet gibt es einen regen Austausch und Absprachen für gemeinsame Inhalte und Aktionen.

Es mussten neue Ideen her, um auch während der Schließungszeiten der Jugendtreffs mit den jugendlichen Besucherinnen und Besuchern in Kontakt zu bleiben. Dazu wurde zunächst bei den Jugendlichen erfragt welche Plattformen sie nutzen und welche Angebote sie sich wünschen. Neben anderen Angeboten haben die drei Einrichtungen jetzt auch „digitale Jugendtreffs“ auf der Online Plattform Discord eingerichtet und bieten dort regelmäßige Öffnungszeiten an.

In den digitalen Jugendtreffs kann man per Text-, Sprach- und Videochats miteinander kommunizieren und hat die Möglichkeit auch online gemeinsam zu spielen. Darüber hinaus sind die Einrichtungen weiterhin über soziale Netzwerke wie Instagram und Facebook, oder auch telefonisch für die Jugendlichen erreichbar. Über die Sozialen Kanäle der Jugendtreffs werden regelmäßig Tipps zur Freizeitgestaltung gegeben. Aber auch Koch-, Musik- und Kreativangebote finden digital statt.

