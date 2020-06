Corona: Kreuztalsommer 2020 in Dreslers Park findet statt

Der Kreuztalsommer in Dreslers Park kommt doch noch – und das sehr kurzfristig. Bereits am Sonntag, 14. Juni, geht es los, wie immer bei freiem Eintritt. „Bis vor wenigen Tagen war das komplette Programm noch abgesagt. Hocherfreut haben alle Künstler sehr schnell wieder zugesagt. Endlich können wir im grünen Wohnzimmer unserer Stadt wieder Kultur anbieten“, sagt Kulturamtsleiter Holger Glasmachers.

Das Programm beim Kreuztalsommer 2020

Sonntag, 14. Juni, 16 Uhr: Die Funtasten – Marc Heilmann & Hartmut Sperl an zwei Pianos. Die Hörer erwartet eine unterhaltsame Mixtur von Größen wie Herbie Hancock, Earth, Wind & Fire, Steve Winwood, The Who oder den Yellowjackets. Zahlreiche Eigenkompositionen ergänzen das Instrumentalkonzert.

Sonntag, 21. Juni, 16 Uhr, Tanztheater Kreuztal – Muse. Eine Gruppe von Menschen, isoliert und in Quarantäne: Zusammen allein macht sich jeder von ihnen Gedanken über das Leben, die Zukunft und die Vergangenheit.

Sonntag, 28. Juni, 16 Uhr, Kindertheater – Für Hund und Katz ist auch noch Platz. Eigentlich möchte Achim Sonntag in diesem Stück die Geschichte nur vorlesen. Aber als er das Riesenbuch aufschlägt, ist die Hexe aus dem ersten Bild verschwunden.

Sonntag, 5. Juli, 16 Uhr, Alexa Rodrian – Shall we dance. Die Sängerin und Songwriterin ist eine vielseitige Geschichtenerzählerin. Ihre Songs erzählen unprätentiös aus dem Leben.

Sonntag, 19. Juli, 16 Uhr, Broom Bezzums – Powerful New Folk. Die beiden Energiebündel Mark Bloomer und Andrew Cadie zelebrieren eine energische und musikalisch aufregende Live-Show, mit viel Witz und unerwartet vollem Sound.

Sonntag, 2. August, 16 Uhr, Tres Notas – Flamenco – Latin – Jazz. Zum Repertoire von Tres Notas gehören bekannte und weniger bekannte Kompositionen aus den Genres Flamenco, Jazz und Lateinamerikanischer Musik.

Sonntag, 16. August, 16 Uhr: Anne Haigis Duo – Carry On Tour Songs für immer. 15 Studio- und Live-Alben sowie unzählige Solo- und Gemeinschaftsprojekte runden das Leben dieser außergewöhnlichen Sängerin ab, deren Weg sie – getrieben vom „Kleinstadt-Blues“ – vom tiefsten Schwarzwald bis nach Los Angeles und Nashville führt.

Kunstsammlung: An allen Veranstaltungstagen von Kreuztalsommer können von 14 bis 17 Uhr die neuen Ausstellungsräume in der Gelben Villa besucht werden.

Die Corona-Regeln für den Kreuztalsommer 2020

Der Einlass beginnt um 15 Uhr. Besucher müssen Kontaktdaten angeben. Die Besucherzahl ist auf 100 begrenzt. Der Mund-Nasen-Schutz darf erst auf den Sitzplätzen abgelegt werden. Eigene Sitzgelegenheiten dürfen nicht mitgebracht werden. Sitzbereiche für Einzelpersonen und Paare sind zur Einhaltung des Mindestabstandes markiert. Es gibt keine Pause und kein gastronomisches Angebot, eigene Getränke dürfen mitgebracht werden. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus.

