Corona Neunkirchen: Liefern, Abholen, Einkaufen trotz Krise

Neunkirchen. In Neunkirchen halten Abhol- und Lieferservices auch während der Coronakrise die Versorgung aufrecht – nicht nur in Einzelhandel und Gastronomie.

Wird es nach Ostern, respektive Mitte April eine schrittweise Öffnung der aktuellen Corona-Öffnungsregeln geben? Darüber wird derzeit in den politischen Gremien überlegt und diskutiert. Bis dahin jedenfalls gelten die Vorschriften und müssen die Bürger mit ihnen leben. Wie sich der Handel und andere Unternehmen dazu in Neunkirchen aufgestellt haben, finden Sie in der folgenden Auflistung. Sie beruht auf einer Zusammenstellung der Gemeinde, die auch auf der dortigen Internetseite zu finden ist und ständig aktualisiert wird. https://www.wp.de/staedte/siegerland/coronavirus-unser-newsblog-fuer-siegen-und-das-umland-id228702479.html

Apotheken/Gesundheit

Die Hellerthaler Hirsch Apotheke (Montag bis Freitag 9 bis 12.30 Uhr sowie 14 bis 18 Uhr, Samstag 8.30 bis 13 Uhr) und die A-Vita Apotheke (Montag und Dienstag 8 bis 17 Uhr, Mittwoch 8 bis 13 Uhr, Donnerstag und Freitag 8 bis 17 Uhr) haben ihre Öffnungszeiten „der Pandemie angepasst“, weitere Infos gibt es unter www.apotheke-neunkirchen.de/apotheken. Die Neue Apotheke hat weiter zu den üblichen Zeiten geöffnet, 02735/32 22, info@neue-apotheke-neunkirchen.de, www.neue-apotheke-neunkirchen.de/.

Das Sanitätshaus Rahm hat seine Zeiten ebenfalls verändert: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 17 Uhr, Mittwoch von 8 bis 13 Uhr, 0 27 35 / 657 47 47, neunkirchen@rahm.de, www.rahm.de/standorte/sanitaetshaus-neunkirchen. Optik Oehm hat täglich von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet, Samstagnachmittag ist geschlossen. Die Kunden werden eingeschränkt eingelassen, 02735/7752 0, info@oehmoptik.de, www.oehmoptik.de/.

Restaurants/Imbiss

Das Restaurant Athen, Ratskeller öffnet täglich von Montag bis Sonntag (Dienstag Ruhetag), jeweils von 12 bis 14.30 Uhr und 17 bis 21 Uhr. Speisen können nach Bestellung abgeholt werden; 02735-7639661, www.restaurant-athen-neunkirchen.de/. Don Camillo bietet einen täglichen (außer Montag) Abhol- und Lieferservice, von 12 bis 18 Uhr; 02735/61133 oder 61132, www.doncamillo-neunkirchen.de. Im Backes gibt es einen Abholservice, Montag bis Freitag von 11.30 bis 13.30, 17 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag 17 bis 21 Uhr; (02735) 51 70.

Bei Eis Panciera kann das leckere Vergnügen derzeit nur an der Theke gekauft respektive abgeholt werden. Die Kunden werden gebeten, per WhatsApp (+49 163 8696034) oder Telefon (02247/9697112) von 13 bis 18.30 Uhr vorzubestellen, um Zeit zu sparen. Die Bäckerei Hampe bietet ihren Kunden einen Lieferservice an. Der Freiengrunder Hof kocht für Sie und stellt die fertigen Gerichte zur Abholung bereit, Donnerstag bis Samstag von 17 bis 21 Uhr, am Sonntag von 12 bis 15 Uhr sowie 17 bis 21 Uhr; www.freiengrunder-hof.de, 02735/2996.

Der Deniz Grill Oktay bietet ebenfalls Bestellungen per Telefon und anschließende Abholung an. Ein Lieferservice ist bei Sammelbestellungen möglich, 02735/15 78. Der Grill im Familienbad hat über Lieferando geöffnet. Die Bäckerei Müller, Inh. Achim Kölsch, in Struthütten hat eingeschränkt geöffnet. Die Bäckerei Pieroth ebenfalls, das Café ist geschlossen. Teresa’s Trattoria hat geschlossen und kocht auch für „außer Haus“. Bestellungen werden unter 02735/6565625 angenommen und dann ausgeliefert.

Bücher

Die Buchhandlung Braun hat geschlossen, verweist aber auf den Online-Shop und die entsprechenden Bestellmöglichkeiten; 02735 61990, buecheronline.buchkatalog.de/. Auch in der Christlichen Bücherstube ist in diesen Tagen eine telefonische und Online-Bestellung möglich, 02735/6 01 55, info@cb-buchshop.de, www.cb-buchshop.de.

Sonstiges

Die LVM Versicherung von Bernd-Rüdiger Hees ist telefonisch erreichbar (02735/5561, 01711600492), zudem wird auf der Webseite (b-hees.lvm.de) auf die digitalen Kontaktwege verwiesen. Der Weltladen bietet seinen Kunden einen Lieferservice an, www.weltladen-neunkirchen.com/, 02735-3669. bee wishes stellt seine wechselnden Accessoires und Trends überwiegend aus Deutschland und Holland derzeit nur per Online-Bestellung zur Verfügung, die dann entsprechend geliefert wird, sk-trends@t-online.de, 02735 6570863. Im Kosmetikstudio Sonja Scholko gibt es aktuell nur telefonische Beratung und Online-Bestellungen, die per Lieferdienst oder Post zugestellt werden; s.scholko@web.de, 02735/3037, www.scholko-kosmetik.de. Grabmale Feuring: Online-, Video-, und Telefonberatung; Persönliche Beratung in der Außenausstellung unter Einhaltung der aktuellen Auflagen; Telefonische Erreichbarkeit: Montag bis Donnerstag 8 bis 12.30 Uhr, 13.30 bis 17 Uhr, Freitag 13.30 bis16 Uhr; www.steinmetz-feuring.de/, 02735/27 25. Bei Pflanzen Jung geht der Verkauf vor dem Ladengeschäft weiter, 02735/781716.

Auto/Motorrad/Fahrrad

Das Autohaus Hoppmann hat seine Werkstatt weiterhin geöffnet, montags bis freitags von 7.30 bis 16 Uhr, der Verkauf läuft telefonisch oder online; www.hoppmann-autowelt.de/standorte/neunkirchen, 02735 7730-0. Das Autohaus Mühlenbruch hat seine Werkstatt geöffnet, der Verkauf wird online und telefonisch abgewickelt. Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr, Samstag (nur Waschanlage) 9 bis 13 Uhr; www.autohaus-muehlenbruch.de, 02735/77 40 0. Mobikes hat ebenfalls die Werkstatt geöffnet. Der Verkauf läuft telefonisch und online, die Zweiräder werden kostenlos nach Hause geliefert; www.mobikes24.de, 02735/3078, Whatsapp: 0151-65765784, post@mobikes24.de. Radsport Schneider hat seine Werkstatt geöffnet. Es wird „zwingend um eine vorherige Terminabsprache“ gebeten, um eine kontaktlose Übergabe und Abholung der Räder zu gewährleisten“; 02735/ 5352, info@radsport-schneider.de, www.radsport-schneider.de/laden.php.

Telekom/ Handy

The phonehome ist geöffnet, mit Zugangsbeschränkung, 02735 6599950. Der NK-Druck Copyshop, hat von Montag bis Donnerstag jeweils am Nachmittag geöffnet.

