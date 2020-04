Corona-Schutzregeln: Siegener Ordnungsamt berät Händler

Das Siegener Ordnungsamt steht in Kontakt mit den Händlern, die seit Montag wieder öffnen dürfen und gibt ihnen Informationen an die Hand.

Siegen. 800 Geschäfte dürfen wieder in Siegen öffnen – unter Sicherheitsvorkehrungen, um Infektionen vorzubeugen. Intensiver Austausch mit City-Galerie.

Um die Siegener Händler mit all den Fragen, die sich jetzt stellen, nicht im Regen stehen zu lassen, berät das Ordnungsamt der Stadt Siegen die Geschäftsinhaber zu den neuen gelockerten Regeln zur Ladenöffnung in der Corona-Pandemie.

„Auch mit dem Management der City-Galerie sind wir in einem intensiven Austausch, um die notwendigen Schutzmaßnahmen für Bürger sowie die Händler zügig umzusetzen“, erklärt Ordnungsdezernent Arne Fries.

„Wichtig ist, dass jeder Einzelne Verantwortung übernimmt und insbesondere auf die Einhaltung der Schutzabstände achtet. Nur so können wir die erreichten Erfolge bei der Eindämmung der Pandemie halten.“

Ordnungsamt Siegen kündigt Stichproben-Kontrollen zu Corona-Schutzmaßnahmen an

Bereits am Montag haben Mitarbeiter des Ordnungsamts damit begonnen, die rund 800 Läden, die in Siegen wieder öffnen dürfen, zu besuchen. Händler werden beraten und erhalten ein Informationsblatt mit den nötigen Schutzmaßnahmen und Hinweisen, wie sie diese umsetzen können. So müssen die Geschäftsleute beispielsweise darauf achten, dass der Mindestabstand zwischen den Kunden eingehalten wird und sich pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche nur ein Kunde aufhält.

„Viele Händler haben sich schon im Vorfeld mit den Vorgaben auseinandergesetzt und setzen sie wirklich vorbildlich um“, so der erste Eindruck von Sven Klein, zuständiger Arbeitsgruppenleiter im Siegener Ordnungsamt. In den folgenden Tagen werden die Mitarbeiter des Ordnungsamtes den Händlern weiterhin beratend zur Seite stehen. „Natürlich werden wir aber auch Beschwerden von Bürgern nachgehen und stichprobenartig kontrollieren, ob die Händler die gesetzlich geregelten Vorgaben einhalten“, so Klein.

