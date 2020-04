Corona Siegen: Auch 25. Ausgabe Siegtal pur 2020 abgesagt

HTS bei Siegtal pur in Siegen: Bei so vielen Menschen kann der Gesundheitsschutz nicht gewährleistet werden.

Altenkirchen/Siegen/Siegburg. Zehntausende Menschen kommen jedes Jahr zu Siegtal pur und genießen die autofreie Strecke. Im Jubiläumsjahr fällt es wegen der Corona-Krise aus.

Auch die beliebte Radveranstaltung „Siegtal pur“ wird wegen der Corona-Krise 2020 nicht stattfinden können. Nach dem Beschluss von Bund und Ländern haben sich die drei Landräte aus Altenkirchen, Rhein-Sieg-Kreis und Siegen-Wittgenstein einstimmig dafür entschieden, Siegtal pur am 5. Juli nicht stattfinden zu lassen.

Zehntausende Menschen nehmen in jedem Jahr daran Teil, Siegtal pur zieht kreisübergreifend Besucher von Nah und Fern an. Unabhängig davon, dass bei dieser Größenordnung Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln nur schwer einzuhalten seien, untersage der Beschluss der Länder grundsätzlich Großveranstaltungen dieser Art bis mindestens Ende August, so der Altenkirchener Landrat Dr. Peter Enders. Der Ausfall treffe auch die Vereine und Gastronomen hart, die an der Strecke immer für ein buntes und vielfältiges Angebot sorgen.

Gesundheitsschutz geht in der Corona-Krise vor

Sebastian Schuster (Rhein-Sieg-Kreis) betont: „Es ist besonders auch deshalb sehr schade, dass Siegtal pur ausfällt, da die Veranstaltung in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum gefeiert hätte.“ „Wir müssen in diesem Jahr leider auf vieles verzichten, was uns lieb und wichtig ist. Siegtal pur gehört leider dazu“, bedauert auch Landrat Andreas Müller, Siegen-Wittgenstein. „Aber der Gesundheitsschutz geht einfach vor und wir wollen nicht das geringste Risiko eingehen, der Ausbreitung des Coronavirus Vorschub zu leisten.“ Umso mehr freue man sich auf das Jahr 2021 und hoffe dann wieder auf viele tausend Radfahrer und Inline-Skater.

