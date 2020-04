Corona Siegen: Firma entwickelt Chatbot zu Alltagsfragen

Mudersbach. Die virtuelle Helferin „Karola“ der Firma „Bots4You“ aus Mudersbach beantwortet Fragen zu Corona - und gibt Tipps für Aktivitäten in der Wohnung.

Für Karola sind Hamsterkäufe von Toilettenpapier und Nudeln nicht notwendig. Die Versorgung mit Lebensmittel von Mensch und Tier sei sichergestellt, sagt sie. Einkäufe über das notwendige Maß hinaus führten vor allem dazu, dass dringend benötigte Dinge des Alltags in einigen Geschäften schwerer verfügbar seien und andere Menschen diese Waren nicht mehr erhielten, erläutert sie weiter.

Karola?

Corona-Fragen zum Thema „Alltag in der Krise“ werden beantwortet

Karola ist eine virtuelle Alltagshelferin: Sie beantwortet Fragen zu Covid-19 und gibt Tipps für die Zeit in Quarantäne. Karola ist jedoch kein Mensch, sondern ein sogenannter Corona-Chatbot, entwickelt von der Softwarefirma „Bots4You“ aus Mudersbach.

„Wir wollen auch Menschen erreichen, die nicht Zeitung lesen oder klassische Medien verfolgen“, erläutert Christian Imhäuser. „Wir wollen als Alltagshelfer da sein. Da stehen auch Tipps, welche Freizeitaktivitäten man zum Beispiel in der Wohnung machen kann oder was trotz Kontaktsperre beim Einkaufen erlaubt ist“, erklärt der Mitgründer von „Bots4You“.

Robert-Koch-Institut ist eine Quelle des Corona-Chatbots

Der Corona-Chatbot ist leicht bedienbar: Mit einem Klick auf den orangenen Button öffnet sich ein Fenster auf dem Bildschirm des Anwenders. Im Fenster werden dann Themenfelder rund um das Coronavirus – Symptome, Übertragung und Prävention oder Fallzahlen – angezeigt. Außerdem werden mehrere Fragen vorgeschlagen. Mit einem Klick liefert Karola kurze Antworten zu dem ausgewählten Thema.

Das Wissen des Chatbots rund um Covid-19 bezieht die Siegerländer Firma von den Websites des Bundesministerium für Gesundheit, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sowie dem Robert-Koch-Institut. „Wir nutzen eins zu eins die Informationen der staatlichen Behörden, ändern sie nicht und schreiben sie auch nicht um. Dadurch kommen wir auch nicht mit dem Urheberrecht in Konflikt“, so Christian Imhäuser. Medizinische Fachfragen beantwort Karola jedoch nicht. „Dafür haben wir nicht die Kompetenz“, sagt Imhäuser.

Welche Daten speichert der Corona-Chatbot?

Die Softwarefirma habe sich den Fokus „Alltag in der Krise“ gegeben, angelehnt an der Themenauswahl der staatlichen Behörden. „Wir haben Themen ausgesucht, die nach unserem Verständnis das Leben ein bisschen vereinfachen und helfen, dass wir nicht mehr so stark eingeschränkt sind“, erklärt Christian Imhäuser.

Lange Diskussion über den Namen des Corona-Chatbots „Karola" hat es laut Christian Imhäuser nicht gegeben. „Wir wollten einen Namen, der an das Virus angelehnt ist, aber nicht lächerlich wirkt", sagt der Mitgründer der Softwarefirma „Bots4You". Die Corona-Chatbot kann im Internet unter ausprobiert werden.

Wenn es neue Informationen auf den Websites der Behörden gibt, wird ein Mitarbeiter des Unternehmens informiert und er trägt es händisch in den Chatbot ein. In der Regel müssten nur ein oder zwei Sätze ergänzt werden. Derzeit arbeiten die 20 Mitarbeiter des Unternehmen im Home-Office.

Mieter hatten spezielle Fragen zum Thema Covid-19

Nach Angaben von Christian Imhäuser werden bei der Benutzung des Corona-Chatbots keine Daten erhoben. „In der Regel sieht man nur den Pfad, auf den ich geklickt habe“, so der Mitgründer von „Bots4You“. Weil es kein Textfeld oder eine Anmeldung gebe, erstelle der Chatbot auch keine personenbezogenen Daten.

Gegründet wurde „Bots4You“ vor drei Jahren von den Studienfreunden Mervan Miran, Felix Mulders und Christian Imhäuser aus Siegen und Gießen. Hauptgeschäftlich entwickelt die Firma virtuelle Serviceangebote wie einen kostenpflichtigen Chatbot für Unternehmen in der Wohnungswirtschaft.

Doch deren Mieter hatten spezielle Fragen zum Coronavirus, zum Beispiel ob Handwerker bei einem Rohrbruch noch aushelfen oder dass sie die Miete wegen Kurzarbeit nicht zahlen können. Also ergänzte die Softwarefirma das bisherige Angebot mit dem kostenlosen Corona-Chatbot. Karola soll nun auch anderen Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, die nicht zur Zielgruppe der Siegerländer Firma gehören.

