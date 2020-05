Corona Siegen: Integrationskurse müssen noch warten

Während der Coronakrise sind auch Integrations- und Sprachkurse gestoppt worden. Das stellt ein massives Problem dar, nicht nur für die Schüler, sondern auch für die Lehrkräfte, die oft auf Honorarbasis arbeiten.

Zahlreiche Träger für Integrationskurse in Siegen

Zuständig für die Integration in Deutschland ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Im Bereich der Integrationskurse ist das BAMF für die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen zuständig, sowie für die Zulassung der Lehrkräfte, der Schüler und der Träger. Davon gibt es viele, laut Angaben des BAMF rund 2200 in Deutschland. Insgesamt sind derzeit mehr als 15.000 Lehrkräfte in den Sprachkursen des Bundesamtes aktiv, etwa 120.000 Teilnehmende in Integrationskursen und 80.000 Teilnehmende in Berufssprachkursen.

Seit der Integrationskurs 2005 auf Grundlage des Zuwanderungsgesetzes eingeführt wurde, haben mehr als 2 Millionen Menschen daran teilgenommen, mehr als eine Million alleine seit 2015. In Siegen werden Integrations- und Sprachkurse zum Beispiel von der Volkshochschule, der Integrationsagentur der Diakonie, dem Institut für internationale Sprachen, der Deutschen Angestellten Akademie, dem Berufsfortbildungswerk und dem Verein für Soziale Arbeit und Kultur Südwestfalen angeboten.

Siegener Sprachtrainer kritisiert das BAMF

Bei letzterem arbeitet auch Ingo Langenbach. Seit 2013 ist der zertifizierte Lehrer für Deutsch als Zweitsprache in diesem Bereich tätig. Er ist außerdem Mitglied im Bündnis der Lehrkräfte Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache. „Ich mache das sehr sehr gerne“, sagt er. die Arbeitsverhältnisse, mit denen er und seine Kollegen zurechtkommen müssen, kritisiert er aber scharf. Das größte Problem dabei ist die Uneinheitlichkeit. Von Land zu Land, von Institut zu Institut sind die Bedingungen unterschiedlich. Meistens erhalten die Honorarkräfte nur Verträge für einen Kurs, teilweise sogar nur für einen Monat.

Ingo Langenbach, Zertifizierter Sprachtrainer für Deutsch als Zweitsprache, kritisiert die Arbeitsbedingungen von Honorarkräften Foto: Privat

„In einem Einwanderungsland wie Deutschland wird Integrationsarbeit immer da sein“, sagt Langenbach. Aufgrund der Wichtigkeit der Arbeit kann er die „Verhältnisse, in denen wir arbeiten und leben, nicht nachvollziehen“. Durch die Coronakrise hat sich die Situation verschärft. „Der Gürtel war schon vor dem Showdown zu eng geschnürt, Rücklagen konnten kaum angespart werden“, sagt Langenbach.

Coronakrise trifft Honorarkräfte hart

In der Krise sind für die Honorarkräfte die Einnahmen von jetzt auf gleich komplett weggebrochen. Die Soforthilfe des Landes sei größtenteils nur für Betriebsausgaben vorgesehen, die die Honorarkräfte so nicht haben. Wann und wie das Geld zurückgezahlt werden müsse, sei ebenfalls unklar. Seine Kritik richtet sich dabei in erster Linie an das BAMF. Die Bildungsträger seien finanziell auch nicht in der Lage, den Lehrkräften ein Angestelltenverhältnis zu bieten.

Auch die Informationspolitik des BAMF kritisiert er. Schon Mitte April habe sein Träger unter Einbeziehung der Lehrkräfte Konzepte erarbeitet, wie die Kurse weitergehen könnten. Diese Ideen habe das BAMF ignoriert, mit Äußerungen zur Wiederaufnahme hält sich das das Bundesamt zurück. „Wir befürchten, dass wir einer der letzten Bereiche, wenn nicht der allerletzte Bereich sind, in dem es weitergeht“, sagt Langenbach.

VHS Siegen-Wittgenstein startet in Kreuztal

Ähnliches berichtet auch Torsten Manges, Pressesprecher des Kreises Siegen-Wittgenstein. Vom BAMF gebe es keine Informationen, erst im Juli soll es welche geben. Dabei hat die Wiederaufnahme der Integrationskurse für den Kreis „allerhöchste Priorität“, da sei man sich auch mit den Kommunen einig, so Manges.

Kinderbetreuung und Wohnsituation machen Probleme „Meine Schüler leiden emotional und psychisch unter der Situation“, beklagt Ingo Langenbach. Online-Kurse seien keine Alternative, da die technischen und wohnlichen Voraussetzungen der Teilnehmer dies oft nicht zuließen. Von 124 angemeldeten Schülern erwartet der Kreis in der kommenden Woche 70 zurück, berichtet Thorsten Manges. Der Rest habe abgesagt, in den meisten Fällen weil noch keine Kinderbetreuung möglich ist oder aus Angst vor Ansteckung.

Die Kreisvolkshochschule ist mit ihren Angeboten darauf angewiesen, Räumlichkeiten von den Kommunen zur Verfügung gestellt zu bekommen. Immerhin sechs Integrationskurse der VHS können in der kommenden Woche wieder starten, in Kreuztal und Bad Berleburg. Für andere Kurse gäbe es noch keine Lösungen. Auch Einbürgerungstests könnten im Moment nicht stattfinden, sagt Manges, weil das BAMF dafür kein grünes Licht gibt.

Noch keine Kurse an der VHS SIegen

Anke Homfeld, Leiterin der VHS Siegen, kann noch nicht von beginnenden Kursen berichten. Zwar verfügt die VHS Siegen im Krönchen Center über eigene Räumlichkeiten, wann die Kurse dort weitergehen können, ist aber noch unklar. Das größte Problem ist laut Anke Homfeld derzeit die Kinderbetreuung. Die meisten Schüler seien darauf angewiesen. So lange es keine Betreuungsmöglichkeiten gäbe, könnten auch die Kurse nicht wieder beginnen. In der Pausenzeit bedeutet das: kein Unterricht für die Schüler und kein Einkommen für die Honorarkräfte, stellt Homfeld klar.

Ein weiteres Problem ist die Größe der Kurse. Deshalb sieht sie eine Wiederaufnahme der Integrationskurse aktuell ebenfalls noch als kritisch an. Eher losgehen könnten die Alphabetisierungskurse, die deutlich kleiner seien. Doch auch hier mache das erst Sinn, wenn die Kinderbetreuung möglich ist.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Das Corona-Newsblog aus dem Siegerland finden Sie hier.

Hier geht es zum Newsblog mit den aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus.