Corona Siegen: Kirchen öffnen nur wenn Schutz gewährleistet

Die Kirchen im Siegerland räumen dem Gesundheitsschutz oberste Priorität ein – erst wenn Hygienemaßnahmen und Mindestabstände umgesetzt werden können, werden auch wieder Gottesdienste gefeiert. Die Gemeinden prüfen derzeit die räumlichen und personellen Gegebenheiten, ob, wie und wann die Kirchen wieder geöffnet werden können. Grundsätzlich wären Gottesdienste ab Sonntag, 3. Mai, wieder erlaubt – vermutlich wird es im Siegerland aber länger dauern.

„Nicht von heute auf morgen“, heißt die aktuelle Devise im Dekanat Siegen. Die katholischen Gemeinden werden zunächst untersuchen, unter welchen Voraussetzungen die Hygienestandards des Erzbistums Paderborn in den Gotteshäusern vor Ort umgesetzt werden können, dann wird über eine Öffnung entschieden, erklärt Dekanatsreferent Christoph Schüttler.

Kirchen in Siegen und Umgebung mit Mindestabstand und Hygienemaßnahmen

Gleiches gilt auch für die evangelischen Gemeinden. „Wir werden nicht am 3. Mai öffnen, als wäre nichts gewesen“, sagt Peter-Thomas Stuberg, Superintendent des Kirchenkreises Siegen. In dieser Woche soll es ein Eckpunktepapier geben mit konkreten Vorgaben, welche Bedingungen erfüllt sein müssen. Jede Gemeinde, jedes Presbyterium wird dann prüfen, ob und wie diese Standards erfüllt werden können.

Das sind unter anderem 1,5 Meter – eher 2 – Mindestabstand; ein großer Flächenverbrauch, eine Person auf 8 bis 10 Quadratmeter Fläche sind so schnell erreicht, sagt Stuberg. In größere Gotteshäuser wie die Haardter Kirche in Weidenau passten dann vielleicht 40 bis 50 Gemeindeglieder, bei kleineren Kirchen eher 10 bis 15. Auch damit müssen die Gemeinden umgehen – wenn mehr Gläubige kommen, als in die Kirche dürfen. Es muss Waschbecken und Seife geben, der Zugang geregelt, Begegnungsverkehr vermieden werden. Liedzettel statt Gesangbücher, wobei Gemeindegesang mit Maskenpflicht – auch hier werden sich die Kirchen vermutlich anschließen – auch so eine Frage ist.

Kirchen im Siegerland öffnen mit Vorsicht, Umsicht und Verantwortung

„Wenn das alles gegeben ist, kann eine Gemeinde sagen, dass sie die Kirche öffnen“, so der Superintendent – das werde aber einige Tage dauern. Die Kirchenleitungen steht mit den Gemeindeleitungen und Pfarrern in Kontakt, um eine Übersicht zu erarbeiten, in welchen Kirchen welche Regelung gilt. Geöffnet werde wahrscheinlich nicht am 3. Mai, vermutlich oft auch nicht am 10., vielleicht erst an Pfingsten, 31. Mai, sagt Peter-Thomas Stuberg „Wir müssen verantwortlich und umsichtig agieren, das Virus interessiert sich nicht für das Recht auf freie Religionsausübung.“

Es gehe darum Leben zu retten und andere nicht zu gefährden. „Wir fahren derzeit überall auf Sicht – wir werden öffnen, wenn es mit Vorsicht, Umsicht und Verantwortung möglich ist.“

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Das Corona-Newsblog aus dem Siegerland finden Sie hier.

Hier geht es zum Newsblog mit den aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus.