Corona Siegen: Trügerischer Masken-Schutz – weniger Abstand

Inzwischen dürfen auch Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche wieder öffnen, wenn sie die Ladenfläche verringern; in den Kirchen können ab 1. Mai wieder Gottesdienste gefeiert werden. Lockerungen ja, die Vorschriften zu Mindestabstand, Hygiene und Kontaktverbot gelten unverändert.

Neu ist die Verpflichtung, in Geschäften und im Öffentlichen Nahverkehr Mund-Nasen- zu tragen. Das führe aber leider verstärkt dazu, dass der Mindestabstand, nach wie vor wichtigstes Gebot zu Verhinderung einer Infektion mit dem Coronavirus, laxer gehandhabt werde, so der Siegener Ordnungsdezernent Arne Fries. Eine kreisweite Regelung zur Ahndung soll her.

Das Siegener Ordnungsamt beobachtet lascheren Umgang mit Mindestabstand

„Wir stellen fest, dass sich durch die Mund-Nasen-Bedeckungen das Verhalten verändert“, sagt Arne Fries – nicht durchgängig, aber durchaus spürbar, der Abstand werde nicht mehr so diszipliniert eingehalten wie noch vor zwei Wochen. Zwar tragen viele Menschen im öffentlichen Raum eine Maske – dabei ist das gar nicht vorgeschrieben, Masken heben den Mindestabstand nicht auf. Pflicht herrscht nur dort, wo aufgrund bestimmter Zwänge der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, etwa im Bus. „Es macht etwas mit uns, wenn wir eine Mund-Nasen-Bedeckung aufhaben“, so Fries, man wiege sich in trügerischer Sicherheit.

Siegen und Umland Zur Not auch allein Sollte es zu keiner kreisweiten Regelung kommen, werde Siegen im Alleingang Bußgelder verhängen, wenn gegen die Maskenpflicht verstoßen wird, kündigt Arne Fries an. „Wir nehmen das nicht auf die leichte Schulter.“ Das betreffe auch Einzelhändler: Wer Kunden ohne Maske ins Geschäft lasse, könne dafür zur Verantwortung gezogen werden.

Das Siegener Ordnungsamt überwacht weiter, Mindestabstände und Kontaktverbot genauso wie die Maskenpflicht dort, wo sie gilt. Bei Verstößen – es handelt sich um Ordnungswidrigkeiten – gilt überall der Grundsatz: Auf nachhaltige Verhaltensänderung hinwirken. Die Beschäftigten des Ordnungsamts sprechen die Menschen an, erst bei groben Verstößen oder Uneinsichtigkeit werden Bußgelder verhängt.

Arne Fries möchte mit den anderen Städten und Gemeinden zu einer kreisweiten, verhältnismäßigen Regelung kommen: 200 Euro Bußgeld. Die sind auch bei Zuwiderhandlungen gegen Kontaktverbot oder Mindestabstand fällig – bei Uneinsichtigkeit. Bislang regelt das Infektionsschutzgesetz nur, dass Ordnungsämter Bußgelder nach Ermessen verhängen können.

Der öffentliche Raum: In Siegen sind wieder mehr Menschen unterwegs

Die Innenstädte sind wieder voller, aber längst nicht wie vor der Corona-Krise. Die Menschen gewöhnen sich an die neue Normalität: Die Treppen vor der Nikolaikirche zum Beispiel sind bei schönem Wetter abends gut besucht, die Zweiergruppen halten aber Abstand. Überwiegend.

„Die Regeln werden zum großen Teil eingehalten“, sagt Michael Zell, Pressesprecher der Kreispolizeibehörde. Verstöße gebe es immer mal wieder, das seien aber Ausreißer, es handle sich nicht um Massenverstöße. Am Wochenende wurden ein gutes Dutzend Anzeigen und Platzverweise fällig.

Die Geschäfte in Siegen und Umgebung haben fast alle Maskenpflicht

So gut wie alle Einzelhändler haben wieder auf, auch die großen: Saturn und Karstadt-Kaufhof haben vorschriftsgemäß Flächen abgetrennt und die Verkaufsfläche unter 800 m2 gedrückt, die Kundenzahl wird am Eingang kontrolliert, mancherorts bilden sich zwar kleinere Schlangen, aber mit Abstand. Peek und Cloppenburg öffnet Mittwoch wieder, C&A absehbar noch nicht. In den Elektronik-Märkten Expert Klein gibt es separate Ein- und Ausgänge, damit Kunden sich nicht begegnen, so Uwe Seichter, Marktleiter des Standorts Burbach.

Das Personal trägt Masken, viele Geschäfte haben auch eine Pflicht dazu eingeführt, auch die City-Galerie selbst, wo inzwischen auch eine Einbahnstraßenregelung herrscht und Aufenthaltsflächen komplett gesperrt sind. Auch Desinfektionsmittelspender gehören zur neuen Normalität; Durchsagen, Hinweisschilder, Richtungspfeile.

