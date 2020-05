Corona Siegen: Tuningtreffen Rolling Deep auf 2021 geschoben

Siegen. „Wir möchten nicht mit der Gesundheit unserer Gäste spielen“, so Thomas Höfer und Marcel Groß, Rolling Deep. Nächstes Tuningtreffen Siegen: 2021

Nachdem das Siegener Tuningtreffen seit 2013 jedes Jahr stattfand, muss die Ausgabe 2020 aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Wie die Veranstalter Rolling Deep mitteilen, habe sich das Team dazu entschlossen, das Tuningtreffen 2020 nicht stattfinden zu lassen und – wie viele andere Großveranstaltungen auch – möglichst so wie geplant ins Jahr 2021 zu verschieben.

„Egal bei welchem Wetter, die Veranstaltung fand statt. Oft hatte das Team von Rolling Deep mit Hürden zu kämpfen, die immer wieder gemeistert wurden. Die Tuner haben bis zum Tag X ihre Fahrzeuge auf Hochglanz gebracht, um am Tag des Tuningtreffens dabei zu sein“, schreiben Thomas „Tom“ Höfer und Marcel Groß auf der Rolling-Deep-Facebookseite. Doch Corona habe das Treffen 2020 in die Knie gezwungen; auch wenn die Veranstaltung unter strengsten Sicherheitsmaßnahmen und Vorschriften durchführen lasse – „wir möchten nicht mit der Gesundheit unserer Gäste spielen“, so Höfer und Groß weiter.

Großveranstaltung auf Ikea-Parkplatz Siegen ein Publikumsmagnet

Die vergangenen Tuningtreffen und der Regie von waren ein wahrer Publikumsmagnet gewesen; der Ikea-Parkplatz am Heidenberg war voller Tuner, die ihre Fahrzeuge präsentierten und voller Besucher, die die Karossen bewunderten. Der Erlös der Veranstaltung kommt vollständig dem guten Zweck zu Gute, neben der „Aktion Lichtblicke“ auch lokalen Einrichtungen und Initiativen. 2019 hatte Susanne Laschet, die Frau des NRW-Ministerpräsidenten als Lichtblicke-Schirmherrin die Veranstaltung besucht.

Genauso traurig wie die Veranstalter und das Team über die Absage sei auch das Möbelhaus Ikea, die Rolling Deep das Parkplatzgelände überlassen hatte. Auch der 15. Geburtstag des Siegener Standorts wurde auf 2021 verschoben. Nach Gesprächen der Beteiligten stehe der Termin für das nächste Tuningtreffen 2021 bereits fest und wird demnächst bekanntgegeben.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Das Corona-Newsblog aus dem Siegerland finden Sie hier.

Hier geht es zum Newsblog mit den aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus.