Corona Siegen-Wittgenstein: 6 Schulklassen müssen nach Hause

Die Kinder müssen nun so lange zuhause bleiben, bis die Testergebnisse da sind. (Symbolbild)

Siegen-Wittgenstein. In allen Fällen gab es in der Schulklasse oder Kita-Gruppe ein Kind, das Kontaktperson eines bestätigten Corona-Falls ist. Alle Kinder getestet.

Das Kreisgesundheitsamt Siegen-Wittgenstein hat am Freitag, 14. August, insgesamt sechs Schulklassen bzw. Kitagruppen nach Hause geschickt. In allen Fällen gab es in der Klasse bzw. Gruppe jeweils ein Kind, das eine enge Kontaktperson zu einem bestätigt Infizierten ist. Die Kinder (Kontaktpersonen) wurden umgehend getestet.

Alle Kinder der betroffenen Klassen bzw. Gruppen bleiben so lange zuhause, bis die Testergebnisse vorliegen, heißt es weiter. Anhand der Ergebnisse wird dann über das weitere Vorgehen entschieden. Es handelt sich um jeweils eine Klasse der Grundschule Dreslers Park (Kreuztal), der Gesamtschule Kreuztal, der Grundschule Geisweid, der Grundschule Eiserfeld, der Lindenschule Siegen und eine Gruppe der Kindertagesstätte im Kirchweg in Siegen .

Vier neue positive Corona-Testergebnisse für Siegen-Wittgenstein

Am Freitag sind zudem vier neue positive Corona-Testergebnisse im Kreisgesundheitsamt eingegangen: Ein Mann und eine Frau um die 30 aus Siegen, ein Mann Anfang 30 aus Kreuztal sowie eine Frau Mitte 20 aus Wilnsdorf. Zwei Personen haben sich in einem Krankenhaus testen lassen und zwei Personen sind Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet.

Gleichzeitig konnten acht Personen als genesen aus der Überwachung des Gesundheitsamtes entlassen werden: Eine Frau Mitte 30, ein Mann Ende 30 und ein Mann Anfang 40 aus Siegen, drei Teenager und eine Frau Mitte 40 aus Bad Berleburg sowie ein Mann Mitte 20 aus Netphen. Eine Person muss derzeit in einem Krankenhaus behandelt werden. Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 468 Personen aus Siegen-Wittgenstein mit Covid-19 infiziert, 377 sind wieder genesen, acht verstorben. Aktuell infiziert sind 83 Personen.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.