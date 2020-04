Corona Siegen-Wittgenstein: Tag der Arbeit wird digital

Keine Demo, keine Veranstaltung am 1. Mai; aber es gibt Alternativen für Siegen-Wittgenstein, Olpe und das Hochsauerland.

Siegen. Demos und Kundgebungen in Siegen am 1. Mai sind wegen des Coronavirus abgesagt. Aber es gibt Alternativen, so der Gewerkschaftsbund.

DGB und Gewerkschaften in Siegen-Wittgenstein, Olpe und dem Hochsauerland begehen den Tag der Arbeit am 1. Mai digital. Bereits als der Gewerkschaftsbund vor etwa vier Wochen entsprechende Veranstaltungen in Siegen, Olpe und Arnsberg absagte, betonte Geschäftsführer Ingo Degenhardt, das der Tag der Arbeit stattfinden werde, „aber anders als wir ihn kennen“.

Ankündigungen sind auf Facebook, Instagram und weiteren Social-Media-Seiten zu sehen.

Am 1. Mai selbst wird es auf Facebook, Instagram, Twitter und der regionalen DGB-Homepage mehrere Videobotschaften geben. Los geht es um 9.30 Uhr mit drei Statements der drei südwestfälischen DGB-Kreisvorsitzenden, Bernd Peters aus dem Hochsauerlandkreis, André Arenz aus Olpe und Ingo Degenhardt aus Siegen-Wittgenstein.

IG Metall Siegen auch dabei

Über den Tag verteilt gibt es zu verschiedenen Uhrzeiten weitere Aktivitäten, Interviews und Statements unter anderem vom ersten Vorsitzenden der IG Metall Jörg Hofmann (angefragt), der am Vorabend des 1. Mai auf dem Arbeitnehmerempfang in Olpe zu Gast gewesen wäre.

Ganz vorne mit dabei ist auch die DGB-Jugend Südwestfalen, welche am 1. Mai nicht nur Jugendliche verschiedener DGB-Gewerkschaften interviewt, sondern auch im Vorhinein kräftig auf die Aktivitäten rund um den Tag der Arbeit aufmerksam macht.

„In diesem Jahr tragen wir unsere Forderungen ins Netz anstatt auf die Straße. Dies macht die DGB-Jugend Südwestfalen - wie gehabt - laut, stark und solidarisch“, so DGB-Jugendbildungsreferentin Svenja Thelen. Einspieler wird es auch vom Berlin Boom Orchestra geben, die in diesem Jahr auf der Siegener Kundgebung aufgetreten wären. Ab 11 Uhr gibt es ein bundesweites Live-Stream-Event aus der DGB-Bundesvorstandsverwaltung in Berlin.

Mehr dazu im Netz auf www.suedwestfalen.dgb.de.

