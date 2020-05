Corona Siegen-Wittgenstein: Wieder keine neuen Erkrankten

Siegen-Wittgenstein. Keine neuen Infektionen mit dem Coronavirus am Donnerstag in Siegen-Wittgenstein – und auch keine Genesenen. Erkrankt sind noch 15 Personen.

Auch am Donnerstag, 28. Mai, wurden dem Kreisgesundheitsamt keine neuen Covid-19-Fälle gemeldet. Wie berichtet ist Siegen-Wittgenstein NRW-Schlusslicht: Auf 100.000 Einwohner kommen 131 bestätigte Corona -Fälle (landesweit sind es im Schnitt 208 pro 100.000.

Noch zwei Corona-Patienten in einer Klinik in Siegen-Wittgenstein

Die Zahl der seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infizierten Personen im Kreisgebiet liegt unverändert bei 311. Genesene Patienten wurden dem Gesundheitsamt am Donnerstag nicht gemeldet, auch diese Zahl bleibt also unverändert bei 288. 15 Personen sind derzeit noch an Covid-19 erkrankt, acht verstorben. Von den Erkrankten befinden sich zwei in einer Klinik, einer auf Intensivstation.

Aktuell Erkrankte leben im Kreisgebiet aktuell noch in Hilchenbach: 2, Kreuztal: 4, Netphen: 1, Siegen: 7 und Wilnsdorf: 1.

