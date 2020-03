Corona: Siegener Abgeordneter warnt vor Online-Einkäufen

Siegen-Wittgenstein. Wer auch nach Corona lebendige Innenstädte wolle, müsse dann auch dort seine Einkäufe nachholen, sagt CDU-MdB Volkmar Klein aus Burbach.

Abstand halten ist ein Beitrag, den jeder einzelne leisten kann, um die Ausbreitung von Corona abzubremsen und die Folgen der Krise zu mildern – aber nicht der einzige. Das stellt CDU-Bundestagsabgeordneter Volkmar Klein fest. Konkret ruft Klein dazu auf, anstehende Käufe jetzt „keinesfalls“ online zu tätigen.

Restaurantbesuche „intensiv nachholen“

„Wer nach der Krise noch lebendige Innenstädte und örtliche Geschäfte bei uns wiederfinden möchte, sollte seine Produkte jetzt nicht über das Internet kaufen, sondern damit warten bis vor Ort wieder offen ist,“ fordert Volkmar Klein und rät, dann auch Besuche in Restaurants und Gaststätten intensiv nachzuholen.

Die heimischen Banken ruft Volkmar Klein auf, die Verfahren bei der Durchleitung von Krediten durch die bundeseigene KfW möglichst unkompliziert abzuwickeln. Klein nach den Rettungsschirmbeschlüssen des Bundestags: „Deutschland ist in dieser Notlage finanziell handlungsfähig. Damit zahlt sich aus, dass wir in den vergangenen Jahren gegen viele Angriffe an solider Haushaltspolitik und dem Reduzieren der Schuldenlast festgehalten haben. Das hilft uns jetzt in der Not erheblich.“

