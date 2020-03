Corona: Siegener Tafel schließt – keine Lebensmittelspenden

Siegen. Siegener Tafel erlässt Gästen am letzten Ausgabetag in Zeiten von Corona den symbolischen Euro: „Die Bedürftigen brauchen jetzt jeden Cent“.

Ab Montag, 23. März wird die Siegener Tafel den Betrieb wegen des Coronavirus vorübergehend einstellen. Die Gründe sind vielseitig, heißt es in einer Mitteilung: Zum einen gehören viele der rund 130 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer zur Risikogruppe des Coronavirus oder haben ein Familienmitglied, das zur Risikogruppe gehört. Viele hätten sich daher entschieden, zu Hause zu bleiben.

Zum anderen seien in den vergangenen Tagen nur sehr wenige Lebensmittel von den Geschäften gespendet worden, weil mehr gekauft wurde und nur noch sehr wenig für die Siegener Tafel übrig blieb, so Roswitha Junak-Mößner. Anfang der Woche hatte die 1. Vorsitzende der Siegener Tafel noch die Hoffnung gehabt, dass es weiter gehen könnte. „Doch die Gefahr, die durch das Coronavirus ausgeht, ist einfach zu groß.“ Auch die geringen Lebensmittelspenden machen den Betrieb fast unmöglich. Voraussichtlich wird die Siegener Tafel wieder öffnen, sobald auch die Schulen wieder geöffnet sind.

Siegener Tafel versorgt Gäste ein letztes Mal mit Nudeln und Reis aus Lagerbeständen

Die Gäste wurden in den letzten beiden Ausgabetagen am Dienstag und Donnerstag mit haltbaren Lebensmitteln wie Nudeln oder Reis aus Lagerbeständen versorgt. Der symbolische Beitrag wurde den Gästen erlassen. Für die nächste Zeit brauchen die Bedürftigen jeden Cent.

Deswegen appelliert der Vorstand an die Nachbarn der Bedürftigen: „Wenn Sie in der Nachbarschaft jemanden haben, der Bedürftig ist, dann geben Sie ihm bitte etwas ab. Mir blutet das Herz, dass wir das nicht mehr leisten können“, so die Roswitha Junak-Mößner.

