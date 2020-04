Corona: Siegenerin startet virtuellen Fun-Run

Siegen. Die Siegenerin Henrike Sänger ruft einen virtuellen Lauftreff ins Leben, um den coronabedingten Ausfällen von Laufevents zu trotzen

Corona wirft die Planungen in der Laufszene komplett über den Haufen: Landauf, landab werden Laufveranstaltungen abgesagt oder bestenfalls verschoben. Das gilt nicht nur für regionale Events, wie den Siegerländer Firmenlauf, sondern auch für die ganz großen Läufe, wie etwa den Halbmarathon in Berlin. Viele Läufer haben sich auf diese Veranstaltungen gefreut, sich schon lange darauf vorbereitet. Nun müssen sie einen Termin nach dem anderen aus ihrem Kalender streichen.

Die Siegenerin Henrike Sänger, die selbst begeisterte Freizeitläuferin ist, hat sich für ihre von Corona ausgebremsten „Mitläufer“ jetzt etwas ausgedacht: Unter dem Motto „Mit Abstand die Besten“ hat sie einen virtuellen Fun Run organisiert.

Siegen und Umland Teilnahme am Fun-Run Der virtuelle Lauf geht bis zum 31. Mai. Teilnehmen kann jeder, der eine Strecke von mindestens 5,5 km läuft. Die Läufer verwenden eine beliebige Lauf-App. Anschließend laden sie einen Screenshot des in der App aufgezeichneten Laufs auf der Facebook-Seite „Mit Abstand die Besten“(www.facebook.com/mitabstanddiebesten) hoch. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig.

„Wenn wir uns im echten Leben nicht zu einem Lauf-Event treffen können, dann eben – mit Abstand – virtuell“, so ihre Idee. „Es geht nicht um Höchstleistungen, sondern um Spaß“, so Sänger.

Eine Belohnung gibt es trotzdem: Unter allen Teilnehmern werden zehn Laufshirts mit dem „Mit Abstand die Besten“-Logo verlost. Und wer bis zum 30. April teilgenommen hat, kann außerdem eine von zehn selbstgenähten Mundschutzmasken gewinnen.

Siegenerin will positives Zeichen in Coronakrise setzen

Wer Spaß am Laufen hat, kann also sofort mitmachen. Wer sonst eher am Rand der Strecke steht, um die Läufer anzufeuern, kann dies durch Liken und Teilen tun. Einen Sponsor hat Henrike Sänger schon gefunden: Die Sparkasse BurbachNeunkirchen finanziert die Produktion der Laufshirts. „Zurzeit gibt es so viele schlechte Nachrichten“, resümiert Henrike Sänger. „Darum möchte ich mit dieser Aktion ein positives Zeichen setzen.“

