Corona: Stadt Siegen muss das Stadtfest Ende August absagen

Am 30. August sollte das Stadtfest in Siegen beginnen – das war der Plan. Am Donnerstagabend, 16. April, wurde dann bekannt, dass die Stadt wegen der neuen Beschränkungen zur Corona-Epidemie umplanen musste – das Stadtfest wird abgesagt.

Die endgültige Entscheidung darüber trifft die Landesregierung: Die muss die Vorgaben des Bundes in rechtliche Regelungen übersetzen. In jedem Fall stehe man mit allen Vertragspartnern, die dringend auf das Format angewiesen seien, in Kontakt, so der zuständige Dezernent Arne Fries.

Stadt Siegen will Künstler und Gastronomen unterstützen

Auch wenn das Siegener Stadtfest nicht stattfindet wolle man eine Lösung für Künstler, Gastronomen und andere Beteiligte umzusetzen. „Wir wollen sie für dieses Jahr in Lohn und Brot halten, wenn sie sich bereiterklären, 2021 die gleichen Leistungen unentgeltlich anzubieten“, sagt Fries. Auf diese Weise hoffe man, die Künstler dabei zu unterstützen, die Durststrecke zu überstehen.

