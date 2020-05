Corona: Unternehmen in Siegen rechnen mit langer Krise

„Die meisten heimischen Unternehmen gehen davon aus, dass die Corona-Krise die regionale Wirtschaft noch lange begleiten wird. 42 Prozent rechnen erst im Verlauf des Jahres 2021 mit einer Rückkehr zur Normalität. Nur 26 Prozent der Firmen erwarten bessere Geschäfte bereits im zweiten Halbjahr 2020.“ Mit diesen Worten fasst IHK-Präsident Felix G. Hensel ein wesentliches Ergebnis einer IHK-Blitzumfrage zusammen, an der sich in den beiden letzten Tagen 703 Unternehmen beteiligten.

Zwar hätten 21 Prozent der heimischen Unternehmen bereits die Vorkrisenauslastung erreicht. Andere kämpften aber ums Überleben. Für 7 Prozent seien die Auswirkungen so gravierend, dass überhaupt nicht mit einer Rückkehr zur Normalität gerechnet werde. Lediglich jedes 28. Unternehmen erwarte „normale Verhältnisse“ noch im 1. Halbjahr 2020.

Bund schneidet besser ab als Land

54 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, staatliche Unterstützungsmaßnahmen bereits in Anspruch genommen zu haben. IHK-Hauptgeschäftsführer Klaus Gräbener: „Die Krise trifft die meisten Firmen. Und das in nahezu allen Branchen fast gleichzeitig..“ Das rasche und zupackende Handeln der Regierungen in Bund und Land in der Corona-Krise habe sich sehr positiv auf das Vertrauen der Wirtschaft in die politischen Entscheidungsträger ausgewirkt. 39 Prozent der befragten Firmen gaben an, die Politik habe in der Krise bei ihnen gepunktet. Bei etwa 25 Prozent aber sei das Vertrauen gesunken und für 36 Prozent hätten die politischen Entscheidungen keine Auswirkungen auf ihr Vertrauen in die Politik gehabt. Die Durchschnittsnote für die Bundesregierung beträgt 2,7. Die Landesregierung erreicht 3,1.

Skeptisch gegenüber Home-Office

Die Corona-Krise wird sich nach Auffassung der regionalen Wirtschaft auch auf mittlere Sicht nachhaltig auf die Arbeitswelt auswirken. Etwa 82 % der Unternehmen aus den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe rechnen mit einer Zunahme des Home-Office in den kommenden fünf Jahren. Nur 15 Prozent befürworten das Recht auf Arbeit im Home-Office, 74 Prozent lehnen dies ab. 30 Prozent bereitet das Gemeinschaftsgefühl im Unternehmen Sorge und 25 Prozent sind der Meinung, dass das Personal besser im Unternehmen arbeitet.

