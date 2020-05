Corona: Viele Siegerländer Kirchen am Wochenende offen

Siegerland. In vielen Gemeinden im Evangelischen Kirchenkreis Siegen sowie im Dekanat Siegen finden am Wochenende wieder Gottesdienste statt.

Zwar müssen Schutzmaßnahmen im Siegerland ergriffen werden – aber zunehmend mehr Gemeinden im Evangelischen Kirchenkreis Siegen und im Dekanat Siegen bieten am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Mai, wieder öffentliche Gottesdienste in ihren Kirchen an.

Sämtliche Gottesdienste im Evangelischen Kirchenkreis Siegen finden am Sonntag, 10. Mai, statt.

Burbach: Ev. Kirche Burbach: 10.15 Uhr. Evangelische Kirche Würgendorf: 10.30 Uhr.

Deuz: Ev. Kirche Deuz: 11 Uhr. Ev. Kirche Rudersdorf: 18 Uhr.

Dreis-Tiefenbach: Ev. Kirche Dreis-Tiefenbach: 11 Uhr.

Hilchenbach: Ev. Kirche Hilchenbach: 10 Uhr.

Geisweid: Talkirche: 9.30. Wenschtkirche: 11 Uhr.

Netphen: Ev. Kirche Netphen, 9.30 Uhr.

Neunkirchen: Ev. Kirche Neunkirchen: 10.15 Uhr und Übertragung im Livestream, Einlass ab 9.45 Uhr.

Nikolai-Gemeinde Siegen: Nikolaikirche: 10 Uhr, Besucher sollen bis 9.45 Uhr zum Eingang Parkplatz Pfarrstraße kommen.

Oberholzklau: Ev Kirche Alchen, 10 Uhr, Anmeldung erforderlich bei Pfarrer Oliver Günther: Pfr.Guenther@kgob.de oder 0170/4529715.

Rödgen-Wilnsdorf: Trinitatiskirche Niederdielfen: 9.30 Uhr. Ev. Kirche Wilgersdorf: 9.30 Uhr. Ev. Kirche Wilden: 11 Uhr. Ev. Kirche Rödgen: 11 Uhr und im Livestream.

Trupbach-Seelbach: Auferstehungskirche, 10 Uhr und im Livestream, Anmeldung erforderlich per Mail an christian.schwark@kirche-ts.de oder per Telefon unter 0271/371010 (auf Anrufbeantworter sprechen) unter Angabe von Namen, Adresse, Telefonnummer und ggf. Haushaltsmitgliedern, mit denen man zusammensitzen möchte.

Weihwasser nur für zu Hause Zu den Schutzmaßnahmen gehört eine Begrenzung der Zahl der Gottesdienstbesucher, zudem müssen Gläubige grundsätzlich den Mindestabstand von eineinhalb Metern zueinander einhalten. Der Kirchenkreis schreibt, dass weitgehend auf das Abendmahl verzichtet werden soll. In den katholischen Kirchen bleiben die Weihwasserbecken leer, es kann aber Weihwasser für zu Hause mitgenommen werden.

Weidenau: Haardter Kirche, 9.30 Uhr. Christuskirche: 11 Uhrn Anmeldung erforderlich bei Pfarrerin Karin Antensteiner, 0271/ 25056848 oder pfn.karin.antensteiner@ev-kirche-weidenau.de. Besucher werden gebeten, mindestens 15 Minuten vor Beginn zu kommen.





Im Dekanat Siegen gibt es sowohl am Samstag, 9., wie auch am Sonntag, 10. Mai, Gottesdienste.

Pastoralverbund Netpherland: St. Martin, Netphen: Samstag,18 Uhr Vorabendmesse; Sonntag, 11 Uhr Hochamt. St. Nikolaus, Salchendorf: Samstag, 17 Uhr Vorabendmesse. St. Sebastian, Walpersdorf: Samstag, 18.30 Uhr Vorabendmesse. St. Andreas, Eschenbach: Sonntag, 8.30 Uhr Hochamt. Namen Jesu, Dreis-Tiefenbach: Sonntag, 9.30 Uhr Hochamt. St. Cäcilia, Irmgarteichen: Sonntag, 10.45 Uhr Hochamt.

Pastoralverbund Nördliches Siegerland: Christus-Erlöser, Kreuztal: Samstag, 18 Uhr Vorabendmesse. St. Anna, Herzhausen: Samstag 18 Uhr Vorabendmesse. St. Vitus, Hilchenbach: Sonntag, 9.30 Uhr Hochamt. St. Johannes, Kreuztal: Sonntag, 9.30 Uhr Hochamt. St. Ludger und Hedwig, Krombach: Sonntag, 11 Uhr Hochamt.

Pastoralverbund Südliches Siegerland: St. Martinus, Wilnsdorf: Samstag 18.30 Uhr, Sonntag 10.45 Uhr. St. Josef, Wilgersdorf: Samstag 17 Uhr Vorabendmesse. St. Laurentius, Rudersdorf: Sonntag 10.45 Uhr Hochamt. St. Johannes, Gernsdorf: Samstag 17 Uhr Vorabendmesse. Herz Jesu, Niederdielfen: Samstag 18.30 Uhr Vorabendmesse, Sonntag 9.30 Uhr Hochamt. St. Theresia vom Kinde Jesu, Neunkirchen: Sonntag 10.45 Uhr Hochamt- Heilig Kreuz, Burbach: Sonntag 9.15 Uhr Hochamt.

