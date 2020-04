Corona: VWS Siegen hat begrenzte Menge Masken für Schüler

Die Verkehrsbetriebe Westfalen Süd (VWS) konnten laut Betriebsleiter Gerhard Bettermann ein „kleines Kontingent“ an Schutzmasken ergattern. Das soll demnächst an Schüler und andere Fahrgäste an den Bahnhöfen Olpe und Siegen verteilt werden. Wann genau wird noch bekanntgegeben.

Hintergrund ist die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, die ab 4. Mai gilt: Dann wird die Zahl der Fahrgäste in den Bussen wahrscheinlich wieder stark ansteigen, weil mehr Schüler an die Schulen zurückkehren. Zunächst sind in dieser Woche die Schüler der Abschlussklassen an der Reihe, ab Donnerstag, 23. April, rufen Verkehrsbetriebe, VWS und Kreis Siegen-Wittgenstein dringend dazu auf, im Öffentlichen Nahverkehr eine Maske zu tragen.

Maskenpflicht: Landesregierung reagiert auf Druck aus Siegen-Wittgenstein

Wie am Mittwoch bekannt wurde, will das Land NRW eine Maskenpflicht zügig im ganzen Land einführen. Unter anderem Landrat Andreas Müller hatte das für -Wittgenstein gefordert und angekündigt, eigenmächtig eine solche Regelung einzuführen, sollte die Landesregierung dem nicht nachkommen.

Mund-Nasen-Masken sollen dann in Bussen, Bahnen und auch Einkaufszentren verpflichtend sein, um das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus an Orten mit vielen Menschen auf wenig Raum zu reduzieren.

