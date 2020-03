Schwangerschaft Coronavirus in Siegen: Zur Entbindung weiter ins Krankenhaus

Siegen-Wittgenstein. Schwangere sollten zur Entbindung weiterhin in die Siegerländer Krankenhäuser gehen. Der Kreis weist Gerüchte über erhöhte Coronagefahr zurück.

Auf Entbindungen im Krankenhaus muss trotz der Corona-Problematik nicht verzichtet werden. Das Gesundheitsamt des Kreises Siegen-Wittgenstein reagiert damit auf derzeit kursierende Gerüchte „in denen Schwangere davor gewarnt werden, zur Geburt Krankenhäuser aufzusuchen“, wie einer Mitteilung des Kreises zu entnehmen ist.

Laut der Gerüchte bestehe in den Krankenhäusern „eine erhöhte Gefahr, sich mit dem Coronavirus zu infizieren“. Eine Nachfrage des Gesundheitsamts bei den Siegener Kliniken habe ergeben, dass in der Tat Schwangere, insbesondere Frauen mit Risikoschwangerschaften, zu den ursprünglich angekündigten Entbindungen in den Krankenhäusern nicht erscheinen würden.

In Siegener Kliniken: Ansteckungsgefahr geringer „als im täglichen Leben“

„Tatsächlich ist momentan die Gefahr sich in den Krankenhäusern mit Corona zu infizieren geringer als im täglichen Leben“, betont Dr. Christoph Grabe, Leiter des Kreisgesundheitsamts. „Zum einen herrschen in den Kliniken hohe Hygienestandards, zum anderen besteht dort eine erhöhte Sensibilität für das Thema und schon bei dem geringsten Krankheitsverdacht wird das betroffene Personal von der Patientenbehandlung ausgeschlossen.“

Viel größer als „das minimale Risiko, sich im Krankenhaus mit dem Coronavirus zu infizieren, sind die Gefahren für die zukünftige Mutter und das noch ungeborene Kind, wenn im Falle von Komplikationen nicht die erforderliche medizinische Versorgung gegeben ist“, teilt das Kreisgesundheitsamt mit. Geradezu fahrlässig sei bei Risikoschwangerschaften der Verzicht auf die Entbindung im Krankenhaus und die fachärztliche Versorgung des neugeborenen Kindes, „weil es hierdurch zu schweren Gesundheitsschäden bis hin zum Tod kommen könne“.

Krankenhäuser nicht direkt nach der Geburt verlassen

Vertreter der DRK-Kinderklinik weisen zudem darauf hin, dass es für den Säugling ein erhöhtes Risiko bedeuten kann, wenn die Mutter mit ihm direkt nach der Geburt das Krankenhaus verlässt, weil dann eine gegebenenfalls notwendige ärztliche Nachbetreuung des Säuglings nicht mehr möglich ist. Das Kreisgesundheitsamt habe „großes Verständnis für jeden, der sich so gut wie möglich vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen möchte. Allerdings wäre es fatal, wenn Fake-News die Gesundheit von Müttern und Neugeborenen gefährden würden.“

