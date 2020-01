Coronavirus: Nun zwei Verdachtsfälle im Kreisklinikum Siegen

Siegen. In NRW gibt es zwei Coronavirus-Verdachtsfälle. Am Kreisklinikum Siegen wird ein China-Reisender behandelt. Dritter Verdacht nicht bestätigt.

Experten hatten es über Kurz oder Lang erwartet: Das Coronavirus, das sich seit Jüngstem von China aus weltweit ausbreitet, ist womöglich nun auch erstmals in NRW aufgetreten. Nachdem ein erster Verdachtsfall gemeldet worden war, hat sich die Zahl der womöglich Infizierten am Mittwochmorgen, 29. Januar, auf zwei erhöht, die im Siegener Kreisklinikum behandelt werden bzw. dort zur Behandlung erwartet würden. Das bestätigte am Mittwochmorgen das Gesundheitsamt des Kreises Siegen-Wittgenstein.

„Ein Patient mit dem Verdacht auf Coronavirus wird seit diesem Dienstag im Kreisklinikum in Siegen behandelt“, bestätigte Thomas Tremmel, Leiter des Amtes für Rettungswesen und Katastrophenschutz beim Kreis am Mittwoch auf Nachfrage. Es soll sich um einen Geschäftsreisenden aus der Region handeln, der jüngst in China gewesen ist. Details wollte Tremmel keine nennen.

Coronavirus? Hausarzt meldete Verdachtsfall dem Kreisgesundheitsamt

Erst am Dienstagvormittag hatte die Kreisverwaltung mitgeteilt, dass man sich intensiv auf ein mögliches Auftreten des Coronavirus in der Region vorbereitet habe. Dabei sei das Kreisklinikum in Weidenau die „zentrale Anlaufstelle für Patienten mit einem Verdacht auf Infizierung“, teilte Landrat Andreas Müller mit.

Der Verdachtsfall sei laut Thomas Tremmel über den Hausarzt des Patienten an das Kreisgesundheitsamt gemeldet worden - unmittelbar, nachdem der Kreis am Dienstag den Ablaufplan zum Umgang mit Coronavirus-Fällen veröffentlich hatte, berichtete Tremmel.

Kreisklinikum ist einziges Krankenhaus in der Region mit Isolierstation

Der Patient sei auf der Isolierstation im Kreisklinikum untergebracht und sei dort mit Grippe-Symptomen eingeliefert worden, sagte Tremmel. Das Kreisklinikum hat nach Angaben einer Sprecherin insgesamt 600 Betten und ist das einzige Krankenhaus im Kreis Siegen-Wittgenstein mit einer Isolierstation.

Von dem Patienten seien Proben entnommen worden, die nun im Institut für Virologie der Berliner Charité analysiert werden, berichtete Thomas Tremmel. Nach Angaben aus dem Krankenhaus sei für diesen Mittwoch noch nicht mit einem Ergebnis der Proben des Patienten zu rechnen. Der Nachweis lasse sich jedoch binnen weniger Tage erbringen, ob der Verdacht sich bestätige oder nicht. Gleiches gilt für die im Lauf des Mittwochvormittags hinzugekommenen beiden weiteren Verdachtsfälle.

Ansteckung nur bei engem Kontakt mit China-Reisenden

Eine Meldung vom Mittwochmorgen, nach der es sich um insgesamt drei Patienten am Siegener Kreisklinikum mit Verdacht auf Coronavirus-Infektion handele, konnte eine Kliniksprecherin am Mittwoch auf Nachfrage nicht bestätigen: Laut des zuständigen Chefarztes sei eine Person seit Dienstag auf der Isolierstation, eine weitere werde Mittwoch erwartet.

Die Inkubationszeit - also die Zeit bis zu einer möglichen Ansteckung mit der gefährlichen neuen Lungenkrankheit wird mit bis zu 14 Tage angegeben, teilte der Kreis mit: „Eine Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus ist derzeit nur bei einem Aufenthalt in China oder bei engem Kontakt zu einer erkrankten Person möglich“, teilte Müller mit.

Vor diesem Hintergrund versuchte Müller die Bevölkerung zu beruhigen: „Wer weder innerhalb der letzten 14 Tage in China war, noch einen entsprechenden Kontakt zu einem Erkrankten hatte, kann nach aktuellen Erkenntnissen in Deutschland nicht erkranken.“

Kreisgesundheitsamt wartet mit weiteren Schritten

Weitere Aktivitäten des Kreises würden jetzt vom Zustand des Verdachts-Patienten im Klinikum abhängen bzw. davon, ob sich der Verdacht bestätigt, teilte Müller mit: „Wenn sich der Verdacht auf Infizierung mit dem neuen Coronavirus bestätigt, werden durch das Kreisgesundheitsamt umgehend alle Personen ermittelt, mit denen der oder die Erkrankte engeren Kontakt hatte.“

Der Kreis mahnt mögliche „Kontaktpersonen“ des Patienten zudem, sich in Bezug auf mögliche Krankheitssymptone für die kommenden 14 Tage „selbst zu beobachten“: „Bei Auftreten von Symptomen wie Husten, Fieber oder Atemnot mögen Sie sich sofort beim Gesundheitsamt melden. Von dort werden dann weitere Untersuchungen veranlasst“, teilte Landrat Müller mit.

Feste Ablaufpläne zwischen Kreis, Rettungsdienst und Krankenhäusern

Kreis, Rettungsdienst und Krankenhäuser haben sich laut Müller mit festen Ablaufplänen auf den Umgang mit möglichen Verdachts- oder Krankheitsfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus vorbereitet. Dazu gehöre auch, dass die Mitarbeiter der Kreisleitstelle der Feuerwehr nun gebrieft sind, bei entsprechenden Notrufen „gezielt einige Fragen zu stellen“, berichtete Amtsleiter Thomas Tremmel: „Dazu gehören zum Beispiel die Fragen, ob der Anrufer selbst jüngst in China war oder Kontakt zu China-Reisenden hatte“.

„Um eine Weiterverbreitung bei uns zu verhindern, ist es wichtig, tatsächliche Fälle früh zu erkennen, zu isolieren und Hygienemaßnahmen konsequent einzuhalten“, sagte Landrat Andreas Müller. Das Robert Koch Institut (RKI) rät dazu, sich nicht anders zu verhalten, als beim Schutz vor Grippe auch: „Um die Ausbreitung von Infektionskrankheiten der Atemwege zu vermeiden, sollten ganz besonders in Regionen mit Erkrankungsfällen durch das neuartige Coronavirus gute Händehygiene, Husten- und Nies-Etikette sowie Abstand zu Erkrankten eingehalten werden.“

Coronavirus-Verdacht in Iserlohn bestätigte sich nicht

Für Rückfragen in Sachen Coronavirus steht das Gesundheitsamt des Kreises Siegen-Wittgenstein unter der Telefonnummer 0271/333-2800 zur Verfügung, teilte der Kreis mit: „Außerhalb der Dienstzeiten kann die Leitstelle des Kreises unter dem Notruf 112 kontaktiert werden, die dann wiederum den Kontakt zum Gesundheitsamt herstellen wird.“

Einen ersten Verdacht auf Coronavirus in NRW gab es am Montag in Iserlohn. Es gab einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei. Grund war ein Schüler eines Privatgymnasiums, der drei Wochen zuvor von einer Reise aus China zurückgekehrt war und bei dem von Erkrankungssymptome die Rede war. Ärzte hatten aber festgestellt, dass sich der Verdacht nicht bestätigt habe.

Stand Mittwochmorgen wurden in Deutschland bis dato vier Ansteckungsfälle mit dem neuen Coronavirus nachgewiesen. In Bayern war das Virus bei einem 33-jährigen Mann erstmals in Deutschland nach gewiesen worden. Bei den drei weiteren Fällen soll es sich zum Arbeitskollegen handeln, teilten die Behörden mit.