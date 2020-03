Coronavirus: Polizei Siegen-Wittgenstein schließt Wachen

Auch der „Treffpunkt Sicherheit“ von Ordnungsamt und Polizei in der Bahnhofstraße in Siegen wird geschlossen.

Siegen-Wittgenstein. Auch die Polizei hält auf Abstand. Die Wache in Wilnsdorf wird für den Publikumsverkehr geschlossen.

Wie Rettungsdienst, Feuerwehr, Medizin- und Pflegeberufe steht die Polizei mit in der ersten Reihe, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrecht zu erhalten, stellt Landrat Andreas Müller fest: „Bürgernähe ist uns wichtig. Derzeit bedeutet dies allerdings, in Gesprächssituationen mit der Polizei Abstand zu halten. Nur so kann die Polizei auf Dauer einsatzfähig bleiben.“

Vorher anrufen!

Das Gebot der Stunde sei, die Infektionskette zu unterbrechen. Dies gelinge nur, wenn der persönliche Kontakt von Angesicht zu Angesicht soweit wie möglich eingestellt wird. Die Polizei in Siegen-Wittgenstein bittet Bürger, bevor sie ein Dienstgebäude aufsuchen, sich telefonisch unter der einheitlichen Rufnummer 0271/7099-0 zu melden. „So können wir zunächst telefonisch klären, wie wir Ihnen helfen können und ob ein persönliches Erscheinen notwendig ist“, heißt es in der Mitteilung.

Die Dienststellen in Siegen-Weidenau, Kreuztal und Bad Berleburg sind weiterhin rund um die Uhr geöffnet. Die Eingangsbereiche sind mit Gegensprechanlagen versehen.

Einige Dienststellen verfügen nicht über die Möglichkeit, einen direkten Kontakt einzuschränken. Aus diesem Grund werden alle Bezirksdienststellen im Kreis Siegen-Wittgenstein, der Treffpunkt Sicherheit in der Siegener Bahnhofstraße, die Polizeiwachen in Bad Laasphe und Wilnsdorf für den Besucherverkehr geschlossen.

Telefonkontakt und Notruf gehen immer

Die beiden Wachen in Bad Laasphe und Wilnsdorf sind weiterhin rund um die Uhr besetzt und können telefonisch erreicht werden

Landrat Andreas Müller: „Auf die Regeln zur Infektionsvermeidung kann man nicht oft genug hinweisen. Wir können die Situation nur gemeinsam mit Verantwortung und Solidarität meistern. Helfen Sie mit und übernehmen Sie Verantwortung.“

Im Notfall ist die Polizei unter der Notrufnummer 110 immer zu erreichen. Jeder Einsatz wird wahrgenommen, versichert die Polizei.

