Coronavirus: Uni Siegen schließt alles, Prüfungen verschoben

Leere Flure in der Uni Siegen: Die Hochschule schränkt den Betrieb deutlich ein.

Siegen. Uni Siegen schaltet in den Minimalbetrieb: Wegen des Coronavirus bleiben Mensa, Teilbibliotheken und Sportstätten zu. Ausnahmen für Härtefälle.

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus richtet die Universität Siegen ab sofort einen Minimalbetrieb ein. Das gilt vorläufig bis zum 19. April, gegebenenfalls bis 3. Mai. Im Rahmen dieses Minimalbetriebs wird der Universitätsbetrieb unter reduzierter Dienstleistungsbereitschaft weiter fortgesetzt.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Als bestimmende Maßgabe gilt dabei „Distanceworking“ und „Distancelearning“ – also das Arbeiten und Lernen auf Distanz. „Angesichts der dynamischen Entwicklung der vergangenen Tage ist es die Verantwortung der Universität, ihre Studierenden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich zu schützen – und so ihren Beitrag dazu zu leisten, die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Aus diesem Grund hat die Hochschulleitung zusammen mit einem universitätsübergreifenden Expertenstab und auf der Grundlage der Vorgaben des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW weitreichende Regelungen beschlossen“, so Rektor Prof. Holger Burckhart und Kanzler Ulf Richter.

Was der Minimalbetrieb an der Universität Siegen konkret bedeutet

Prüfungen/Klausuren: Ab Mittwoch, 18. März werden alle Formate zur Erbringung einer Studien- oder Prüfungsleistung vor Ort, für die sich mehrere Personen in einem Raum befinden müssen – beispielsweise Klausuren oder mündliche Prüfungen – auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Verschiebung der Prüfungen stützt sich auf einen Erlass des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft (MKW) vom 16. März.

In besonderen Härtefällen können betroffene Studierende beim zuständigen Prüfungsausschuss die Durchführung eines individuellen Prüfungstermins oder eine alternative Prüfungsform beantragen. Für alle Hausarbeiten, Bachelor- und Masterarbeiten sowie Dissertationen wird die Abgabefrist um vier Wochen verlängert – bezogen auf den jeweiligen individuellen Termin der Abgabe. Arbeiten sollen nicht persönlich, sondern per E-Mail und Post beim Prüfungsamt eingereicht werden.

Serviceleistungen und Beschäftigte: Sämtliche Leistungen der Universitätsverwaltung sowie aller Service-Einheiten und weiteren Einrichtungen erfolgen per E-Mail, per Post oder telefonisch. Die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen der Universität sowie in Technik und Verwaltung arbeiten im Regelfall im Homeoffice.

Seminarräume an der Uni Siegen werden geschlossen, UB-Nutzung beschränkt

Infrastruktur, Mensa, Bibliothek und Hochschulsport: Sämtliche Räume und Gebäude an allen Universitätsstandorten werden in Minimalbetrieb gesetzt, ab Montag, 23. März, gelten verkürzte Öffnungszeiten (7.30 Uhr bis 16.30 Uhr). Die Seminarräume werden geschlossen und die Nutzung der übrigen Gebäude und Räume auf das Notwendige eingeschränkt.

Ab 18. März bis voraussichtlich 19. April ist nur noch die Hauptbibliothek Hölderlinstraße (H) als zentrale Ausleih- und Rückgabestelle in der Zeit von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Alle entleihbaren Medien der UB aus allen Standorten können dorthin bestellt und abgeholt werden. Die Rückgabe erfolgt ebenfalls dort oder per Post. Alle anderen Standorte der Universitätsbibliothek sind komplett geschlossen, das betrifft auch Gruppenräume, PC-Pools, Leseplätze und Arbeitsplätze in diesen Standorten.

Studierendenwerk Siegen schließt alle gastronomischen Einrichtungen

Das Studierendenwerk Siegen wird seine gastronomischen Einrichtungen (Caféterien, Mensen) ab Donnerstag, 19. März, vollständig schließen. Bis einschließlich 19. April finden keine Sportangebote des Hochschulsports statt. Alle universitären Hallen und übrigen Sportstätten sind ab sofort geschlossen.

Alle universitären Veranstaltungen bis zum 3. Mai 2020 werden abgesagt bzw. verschoben. Alle Universitätsangehörigen wurden per Rundmail über den Minimalbetrieb und die damit einhergehenden Maßnahmen informiert. Die Universität hat darüber hinaus ein neues Informationsportal aufgebaut, in dem alle Regelungen zusammengefasst sind und fortlaufend aktualisiert werden. Zu finden ist das Portal unter www.uni-siegen.de/corona.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Hier geht es zum Newsblog mit den aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus.