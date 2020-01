Fred Meier wurde am 24. Dezember 1939 geboren. Um 2 Uhr morgens „zu Littfeld in ihrer Wohnung” als Sohn von Mina Sarah Meier geborene Hony und des „Hilfsarbeiters Siegfried Israel Meier”, wie der Standesbeamte notierte.

Ende Februar 1943 bringt der Vater seinen Sohn in einer Schubkarre zu einem am Littfelder Bahnhof wartenden Zug. Auf dem Bahnsteig wird das Kind seiner Mutter entrissen — so berichten es Zeugen. Fred wird noch im Frühjahr vermutlich in Auschwitz ermordet; Dokumente dazu gibt es nicht.

Am 27. Dezember 1950 beurkundet der Littfelder Standesamte den Beschluss des Amtsgerichts Siegen vom 14. Juli 1950, dass Fred Meier für tot erklärt wird. Als Todestag wird der 8. Mai 1945 eingetragen; der Tag der Kapitulation Nazi-Deutschlands.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das kurze Leben von Fred Meier